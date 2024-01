"Chá das Princesas" reunirá Tiana, Rapunzel e Cinderela no Camará Shopping

A- A+

Nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro, o Camará Shopping será ponto de encontro do “Chá das Princesas”. O espetáculo está previsto para começar às 16h e promete reunir as principais princesas da Disney, como Tiana, Rapunzel e Cinderela. Juntas, Tiana, Rapunzel e Cinderela se juntarão para reviver suas histórias e compartilhar lindos momentos com as crianças.



Durante o espetáculo "Chá das Princesas", reviver histórias encantadoras não será a única coisa que as princesas irão fazer. Enquanto elas se reúnem para compartilhar momentos únicos e inspiradores num chá, a plateia se encantará com um show mágico. O evento promete ser uma oportunidade para os fãs se aproximarem de suas personagens favoritas e embarcarem em um mundo onde amor, superação e alegria se entrelaçam.

Assim, na apresentação Tiana, Rapunzel e Cinderela mostrarão à plateia seu mundo mágico de uma maneira única, convidando todos a embarcar em uma viagem extraordinária. A magia do espetáculo vai encantar crianças e adultos, proporcionando um momento especial para toda a família.

Vale lembrar que toda a programação de férias é gratuita e acontecerá no palco da Praça de Alimentação do Camará, localizado no piso L3 do shopping. Além disso, o centro de compras também conta com outras opções de lazer como: o cinema Moviemax Camará, Game Station, Park dos Infláveis e Mini Cars. Para quem ficou interessado em aproveitar, os detalhes e informações estão disponíveis no Instagram @camarashopping e no site https://www.camarashopping.com.br/

