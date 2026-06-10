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EXPOSIÇÃO Chaves ganha exposição inédita no Recife Mostra interativa chega ao RioMar Recife em 17 de junho com cenários clássicos, objetos originais e experiências que celebram os 40 anos da série no Brasil.

Os fãs de Chaves e Chapolin já podem se preparar para uma viagem nostálgica. A partir do dia 17 de junho, o RioMar Recife recebe “Chaves: A Exposição”, considerada a maior mostra do mundo dedicada aos personagens criados por Roberto Gómez Bolaños. A atração chega à capital pernambucana em comemoração aos 40 anos da estreia do seriado mexicano no Brasil e já foi visitada por mais de meio milhão de pessoas no país.

Para falar sobre a exposição, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou João Victor Trascastro, consultor criativo e produtor da exposição internacional, que destaca a exclusividade a criação do projeto e a fidelidade dos cenários e a experiência imersiva.

É uma exposição hoje internacional quando a gente pensa que ela atingiu vários países, mas ela é uma criação 100% brasileira, não existe essa exposição em nenhum outro lugar [...] Quando a gente olha a vila, gente, é a vila! Quando a gente entra no barril, é o barril do Chaves. Isso é demais, porque a gente pensa que é pra criança, mas é para adulto, é para todo mundo”, afirma João Victor Trascastro

A mostra conta ainda com figurinos, objetos de cena, roteiros, bonecos dos personagens e uma linha do tempo com curiosidades sobre o elenco e os dubladores. Entre as experiências interativas, os visitantes poderão tirar fotos em pontos icônicos, incluindo o famoso barril do Chaves.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A exposição reúne cenários clássicos da série, como a Vila do Chaves, a Casa da Bruxa do 71, a residência do Seu Madruga e a casa de Dona Florinda em um local com mais de 500 metros quadrados. O público também poderá visitar um espaço especial dedicado ao Chapolin.

SERVIÇO:

Chaves: A Exposição

RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife

No Piso L3 (o mesmo da praça de alimentação)

Classificação etária: livre. Menores de 12 anos acompanhados de responsável

Informações: @expo.chaves e @riomar_recife

INGRESSOS:

Terças a sextas: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Plataforma de compra: expochaves.com.br e app RioMar Recife

*Crianças até 4 anos e 11 meses têm gratuidade

*Pessoas com deficiência e com TEA (mais um acompanhante) pagam meia, assim como os casos previstos em lei

HORÁRIO DE VISITAÇÃO

Terças a sextas, das 12h às 21h

Sábados, das 10h às 22h

Domingos e feriados, das 12h às 21h

*Última entrada 1h antes

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