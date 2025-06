A- A+

CANAL SAÚDE Check-up cardiológico: a importância para a saúde do coração Em entrevista ao Canal Saúde, o cardiologista Domingos Melo explica por que o coração deve ser prioridade nos cuidados médicos e orienta quem pretende iniciar atividades físicas.

Os cuidados com a saúde do coração devem ser prioridade ao longo de toda a vida, já que as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de mortalidade em todo o mundo, principalmente, a partir dos 40 anos.

O check-up cardiológico pode prevenir a maior parte das doenças cardíacas. Desde infarto, arritmias, angina e cardiomiopatias, passando por hipertensão, insuficiência cardíaca, arteriosclerose (acúmulo de placas de gordura nas artérias) e AVC.

Nesta sexta-feira (27), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com cardiologista, Domingos Melo, que falou sobre os cuidados com o coração.

Para iniciar a conversa, o cardiologista falou da importância de priorizar o coração na hora do check-up

"Nós temos que entender o coração diferente de outros órgãos, porque, se o coração para, você está morto. Não tem saída. Se o rim parar, você não está. Então, a gente tem que priorizar o coração, principalmente em relação a esse check-up."



Cardiologista, Domingos Melo/Foto: Divulgação Cardiologista, Domingos Melo/Foto: Divulgação

Domingos Melo explicou que o coração é um orgão sensível e por isso devemos sempre ficar em alerta

"A avaliação do coração, independente se você for se candidatar à prática esportiva, você tem que fazer. Porque o coração é um órgão muito sensível, a gente aqui pensa que ele é muito forte, mas ele é um órgão sensível e se a gente não cuida dele, ele pode falhar."

O cardiologista, Domingos Melo, explicou diretrizes para pessoas que querem realizar atividades físicas

"Se você tem menos de 35 anos e resolve fazer alguma prática esportiva, por exemplo, você tem que fazer pelo menos um eletrocardiograma. Ir a um cardiologista para fazer uma ausculta do seu coração."

O Dr. Domingos Melo, ainda completou, orientando aqueles que tem dificuldade em ir ao cardiologista

"Ah, mas eu tenho dificuldade de chegar a um cardiologista. Então vá ao médico, porque o próprio clínico geral faz uma ausculta ali do seu coração e já detecta se você tem um sopro, se você tem alguma arritmia e ele encaminha para que você você faça a sua avaliação."

