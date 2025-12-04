A- A+

CANAL SAÚDE Check-up da família: um balanço da saúde no fim de ano Dr. Edivaldo Bezerra detalha como o check-up avalia corpo e mente e ajuda a planejar a saúde da família de forma preventiva

À medida que o ano se aproxima do fim, cresce a movimentação nas clínicas e consultórios em busca de avaliações preventivas, o famoso check-up.

Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que a procura por check-up aumenta entre 25% e 35% nos últimos meses do ano, reflexo da preocupação das famílias em colocar a saúde em dia, identificar doenças silenciosas e iniciar o próximo ano com mais segurança.

Nesta quinta-feira (4), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o médico clínico, especialista em saúde da família, Edivaldo Bezerra. Ele falou sobre o check-up.

Dr. Edivaldo Bezerra iniciou a entrevista explicando que o check-up de fim de ano vai muito além de simples exames laboratoriais

“É impossível se conseguir um planejamento de vida sem você fazer o seu check-up, fazendo sua análise da saúde que vai muito além de somente exames... o importante é que nós tenhamos o entendimento se aquela pessoa goza de plena capacidade física e mental.”

Ao detalhar os domínios avaliados durante a consulta, o especialista destacou a importância do sono para a qualidade de vida

“A avaliação do sono eu coloco como um pilar fundamental... Se você tem paciente com risco de ronco, você precisa estudar... ele teve um péssimo sono e isso aumenta o risco de doença cardiovascular e a qualidade de vida dele no outro dia é péssima.”

O médico também esclareceu que muitas queixas de saúde mental podem ter raízes físicas, como deficiências vitamínicas ou hormonais

“Se você for partir do princípio da consequência, que é o estado mental, e tratar apenas a consequência sem achar a causa, você está fazendo um paliativo... As vitaminas compõem a estrutura do cérebro... Se eu tenho vitamina ou mineral abaixo do que o meu corpo precisa, meu corpo não funciona bem.”

Por fim, Dr. Edivaldo reforçou a importância da medicina preventiva, defendendo que a consulta deve gerar um plano de ação contínuo

“Quando você vai numa consulta e é identificado um problema — ou mesmo que não exista problema — você já precisa criar um plano. Ora, seu plano é preventivo... Na mesma consulta não existe essa conversa de que você vai apenas para pontos específicos.”

