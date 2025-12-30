A- A+

CANAL SAÚDE Chip de beleza: especialista alerta para riscos de reposição de testosterona na mulher Uso estético do hormônio carece de evidências científicas e pode gerar efeitos irreversíveis

Em novos alertas divulgados por sociedades médicas brasileiras e internacionais, especialistas voltaram a condenar o uso indiscriminado de testosterona em mulheres, especialmente por meio de implantes hormonais popularmente conhecidos como "chip da beleza".

O tema ganhou destaque recente em portais de notícias após entidades como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) reforçarem que não há respaldo científico para o uso desses métodos com fins estéticos, de emagrecimento ou aumento de disposição.

Nesta segunda-feira (29), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o endocrinologista Rodrigo Agra. Ele falou sobre os cuidados necessários para a reposição da testosterona na mulher.

O endocrinologista Rodrigo Agra iniciou a conversa alertando para a falta de comprovação científica e de indicação formal no uso de implantes hormonais em mulheres

“O uso de testosterona por meio desses implantes não tem indicação clássica nem respaldo científico. A maioria desses produtos é manipulada e não há evidência de segurança ou eficácia. Muitas vezes, nem sabemos qual hormônio está sendo liberado ou em que quantidade.” Rodrigo Agra, Endocrinologista

Ao falar sobre os riscos associados ao procedimento, o especialista destacou os efeitos colaterais ligados à liberação excessiva do hormônio no organismo feminino

“O implante pode liberar uma dose suprafisiológica de testosterona, o que traz riscos importantes, principalmente relacionados à virilização. Alterações como o engrossamento da voz podem acontecer e, nesses casos, são irreversíveis.”

Rodrigo Agra também chamou atenção para a responsabilidade ética na prática médica

“O médico não tem apenas a obrigação de fazer o bem, mas de não causar dano. Prescrever algo sem certeza da segurança e da eficácia levanta um questionamento ético, porque pode trazer prejuízos ao paciente no futuro.”

Por fim, o endocrinologista fez um alerta direto ao público sobre a comercialização desses implantes por profissionais de saúde

“Médico não vende remédio. O papel do médico é prescrever e o paciente comprar na farmácia. Quando um profissional tenta vender a medicação diretamente, isso deve servir como sinal de alerta.”

