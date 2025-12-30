Chip de beleza: especialista alerta para riscos de reposição de testosterona na mulher
Uso estético do hormônio carece de evidências científicas e pode gerar efeitos irreversíveis
Em novos alertas divulgados por sociedades médicas brasileiras e internacionais, especialistas voltaram a condenar o uso indiscriminado de testosterona em mulheres, especialmente por meio de implantes hormonais popularmente conhecidos como "chip da beleza".
O tema ganhou destaque recente em portais de notícias após entidades como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) reforçarem que não há respaldo científico para o uso desses métodos com fins estéticos, de emagrecimento ou aumento de disposição.
Nesta segunda-feira (29), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o endocrinologista Rodrigo Agra. Ele falou sobre os cuidados necessários para a reposição da testosterona na mulher.
Acompanhe a entrevista através dos players abaixo
O endocrinologista Rodrigo Agra iniciou a conversa alertando para a falta de comprovação científica e de indicação formal no uso de implantes hormonais em mulheres
“O uso de testosterona por meio desses implantes não tem indicação clássica nem respaldo científico. A maioria desses produtos é manipulada e não há evidência de segurança ou eficácia. Muitas vezes, nem sabemos qual hormônio está sendo liberado ou em que quantidade.”Rodrigo Agra, Endocrinologista
Ao falar sobre os riscos associados ao procedimento, o especialista destacou os efeitos colaterais ligados à liberação excessiva do hormônio no organismo feminino
“O implante pode liberar uma dose suprafisiológica de testosterona, o que traz riscos importantes, principalmente relacionados à virilização. Alterações como o engrossamento da voz podem acontecer e, nesses casos, são irreversíveis.”
Rodrigo Agra também chamou atenção para a responsabilidade ética na prática médica
“O médico não tem apenas a obrigação de fazer o bem, mas de não causar dano. Prescrever algo sem certeza da segurança e da eficácia levanta um questionamento ético, porque pode trazer prejuízos ao paciente no futuro.”
Por fim, o endocrinologista fez um alerta direto ao público sobre a comercialização desses implantes por profissionais de saúde
“Médico não vende remédio. O papel do médico é prescrever e o paciente comprar na farmácia. Quando um profissional tenta vender a medicação diretamente, isso deve servir como sinal de alerta.”