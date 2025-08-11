A- A+

TEATRO Cia de Teatro Novos Talentos forma jovens artistas e fortalece a cena cultural Sob direção de Marcelo Maracá, grupo investe em montagens, oficinas e projetos sociais para transformar vidas através da arte

A Cia de Teatro Novos Talentos, sob a direção de Marcelo Maracá, há 2 anos vem se consolidando como um importante espaço de criação e formação artística para jovens apaixonados pela cena. Com atrizes de destaque como Paula Mendes e Cláudia Santos, o grupo reúne talentos em início de carreira, oferecendo não apenas experiência de palco, mas também oportunidades de aprendizado em todas as áreas da produção teatral.

Nesta segunda-feira (11), a âncora da Rádio Folha 96.7 FM, Simone Ventura, conversou com o diretor Marcelo Maracá, fala como inicia as técnicas do teatro na formação dos jovens.

Iniciamos um trabalho na comunidade dos Coelhos , e quando iniciamos esse projeto, comecei a observar que fazer teatro é apresentar algumas obras, mas como fazer isso? Então comecei a andar pela comunidade com eles e tirar foto da realidade do dia a dia, depois pedi pra eles escreverem sobre o que viram, daí pegava a obra de Machado de Assis e comparava com o que eles escreveram. Então os fatos narrados por eles eram muito parecidos com a obra. Assim eles entendiam que era possível ser transformados por meio de uma literatura, do teatro, da arte.

Fundada com o propósito de valorizar a arte local e incentivar novos artistas, a companhia realiza montagens que transitam entre o drama, a comédia e o teatro experimental. Além das apresentações, desenvolve oficinas, projetos sociais e parcerias com escolas, levando cultura a diferentes comunidades.

A manutenção do grupo é fruto de um esforço coletivo, contando com apoio de editais culturais, patrocínios pontuais e, sobretudo, da bilheteria de seus espetáculos. Para seus integrantes, o teatro é mais do que expressão artística: é ferramenta de transformação pessoal e social.

Ao longo dos anos, a Cia de Teatro Novos Talentos se tornou referência no incentivo à formação cidadã através da arte, inspirando novas gerações a subir ao palco.

Mais informações: @ciadeteatronovostalentos

