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DANÇA Cia. Etc. celebra 25 anos de dança, memória e experimentação A companhia celebra sua trajetória com espetáculos, videodanças e intervenções que ocupam teatros, ruas e espaços públicos do Recife e da Região Metropolitana.

Há 25 anos, a Cia. Etc. faz da dança um espaço de encontro, descoberta e experimentação em Pernambuco. Para celebrar essa trajetória, a companhia ocupa diferentes espaços entre os dias 08 e 29 de agosto, revisitando obras que marcaram sua história e reafirmando a dança como presença também nas ruas e em lugares alternativos. O Cinema São Luiz abriu as portas para uma Mostra de Videodanças, reunindo imagens que preservam parte dessa memória artística.

Para falar sobre a programação de comemoração dos 25 anos da Cia. Etc., o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Marcelo Sena e Filipe Marcena, diretores artísticos da Cia.Etc. Marcelo destaca o trabalho feito ao longo dos anos para construção da companhia.

São muitas pessoas que já construíram essa história de 25 anos de uma companhia de dança. É um trabalho também de resistência, de luta, de estar aí construindo e criando arte há tanto tempo”, afirma Marcelo Sena

A programação continua com um olhar voltado para a infância que também ganha espaço com "Tandan!", espetáculo que aproxima crianças da dança por meio de sons, texturas e movimentos. Criada para crianças cegas ou com baixa visão, a obra transforma a acessibilidade em linguagem poética.

Já o espetáculo "O Tempo das Lebres" mergulha na pressa e no cansaço do homem contemporâneo, propondo uma reflexão sobre o ritmo acelerado da vida. O espetáculo acontece em duas apresentações no Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O espetáculo "INVOLUNTÁRIO" encerra a programação levando a dança para o cotidiano das ruas, em uma intervenção que aproxima arte e público. A performance ocupa espaços de grande circulação, como a Praça da Várzea, o Centro de Artes e Comunicação da UFPE e o Mercado de São José. A proposta convida quem passa por esses lugares a interromper por alguns instantes a rotina e perceber a cidade por meio do movimento. Assim, a Cia. Etc. segue dançando, provocando e criando novas formas de estar no mundo.

Serviço:

PROGRAMAÇÃO

TANDAN!

Sessões fechadas e reservadas para o público escolar e pedagógico das instituições

Quando e onde:

13/08, quinta-feira, às 14h – Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo

20/08 e 27/08, quintas-feiras, às 10h – EMTI da Mangabeira

O TEMPO DAS LEBRES

Quando: sexta-feira, 14/08, e sábado, 15/08, às 19h30

Onde: Teatro Samuel Campelo (Praça Nossa Sra. do Rosário, Jaboatão dos Guararapes)

Quanto: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

INVOLUNTÁRIO

Intervenções urbanas

Quando e onde:

22/08, sábado, às 9h – Praça da Várzea

28/08, sexta-feira, às 12h – Centro de Artes e Comunicação (CAC) – UFPE

29/08, sábado, às 10h – Mercado de São José

Quanto: gratuito

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