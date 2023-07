Cidade dos Karianthos Dias 29 e 30 de julho no Teatro de Santa Isabel

A- A+

Dias 29 e 30 de julho o espetáculo infanto-juvenil Cidade dos Karianthos será apresentado no Teatro de Santa Isabel, integrando a programação do 19º Festival de Teatro para Criança. A transposição do livro homônimo de Valdir Oliveira para a linguagem teatral foi feita pelo próprio autor em parceria com Cláudio Lira, que assina a direção do espetáculo.

Foto: divulgação

O garoto vive no Recife, criado pela tia Atineia e pelo Senhor Deodor, mas vê na leitura a possibilidade de retornar às origens para desvendar os mistérios da cidade onde seu pais permanecem vivos em forma de árvores. Kauy parte para a grande jornada na companhia da amiga Luane, enfrentando muitos perigos e desafios. Encontram personagens como o Lâmpada, que o ajuda a desvendar os segredo que envolvem a família Karianthos, o senhor Melan, dona Bambuzeira, o rato Kiut, o senhor Lingardo com seus boitucos enormes entre outros seres encantadores ou assustadores. O ponto de partida é a cidade do Recife que, no universo fantástico da narrativa, interliga-se à peculiar e imaginária cidade dos Karianthos.

Os figurinos foram concebidos por Marcondes Lima em parceria com Álcio Lins, que assina os adereços e objetos de cena. Trilha sonora original de Henrique Macedo. Iluminação de Játiles Miranda.

Assim como o livro, a versão teatral de Cidade dos Kariantho foi aprovada no edital do Funcultura e já realizou temporada no teatro Barreto Júnior e também participou do Festiva Janeiro de Grandes Espetáculos deste ano. Estão no elenco Tarcísio Vieira, Gyselle Brasiliano, Filipe Enndrio, Gabriela Melo, Thalita Gadelha, Miguel Taveira e Valdir Oliveira. A montagem é da Companhia Galharufas de Teatro com produção de Taveira Júnior e Thalita Gadelha.



