"Ciel ao Vivo", eleito o melhor show de 2023 pelo 12º Prêmio da Música de PE

No dia 26/08, às 20h, no Teatro Fernando Santa Cruz, Olinda - PE, a produtora CRIA, traz de volta aos palcos do teatro o artista Ciel com o show “Ciel ao Vivo”, eleito pelo 12º Prêmio da Música de Pernambuco como o melhor show de 2023. O espetáculo musical carrega um repertório que funde a sonoridade dos elementos da cultura regional com a música pop atual. Nesse espetáculo, o cantor apresenta, através das suas músicas, sua trajetória artística carregada de influências musicais vinda do interior do Agreste de PE, juntamente com a música urbana e pop do Recife. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla (pessoas PCDs, Trans e travestis têm entrada gratuita).

Há mais de 17 anos, o artista Ciel, faz música independente originada e inspirada na arte popular com muita influência da dança e teatro, vinda pela experiência de ator e bailarino do Papanguarte Balé Popular de Bezerros - Cidade natal do artista. Durante todos esses anos lançou Ep's, álbum, singles, videoclipes, álbum visual, shows, conteúdo das redes sociais, toda essa produção é realizada de maneira independente.

Por meio da música, teatro e da dança, Ciel entrega em cena corpo, alma e sua voz, canta e grita a serviço da arte e do respeito às diferenças. Sua sonoridade e performance se apoiam no mundo Queer e na pluralidade de ritmos, estéticas e cores da cultura popular nordestina, uma celebração aos festejos e manifestações do seu povo e de suas memórias.

Sou um brincante de saia e batom que pula, dança, canta e gira e que leva para o palco o útero de onde veio, o peito que o amamentou, a terra que o plantou, os espinhos que o feriram e os braços que os ninaram”, afirma Ciel.

Ciel ao vivo é um espetáculo que convida o público a uma experiência musical no agreste pernambucano. Acompanhado por cinco instrumentistas, o cantor passeia entre suas composições e canções presentes no seu universo musical. Completamente debruçado na cultura popular nordestina, o artista tem como marca o intercâmbio do tradicional com o contemporâneo, e leva para o palco qualidade vocal, performance e uma identidade visual marcante. Um show para despertar todos os sentidos. Uma grande celebração à cultura singular de uma gente tão plural.

Sobre Ciel

Ciel é filho do agreste pernambucano, cantor, ator e bailarino. Atua na música independente desde 2006 e já participou de lives, feiras de música e festivais importantes como: Marsha, Casa Natura, Mostra Todos os Gêneros - Itaú Cultural, SIM-SP, No Ar Coquetel Molotov, Fenearte e FIG. Ciel instiga, provoca e abre janelas para a reflexão e debate da importância da representatividade dos artistas LGBTQIAPN+ dentro do processo de produção e fomento da arte e da cultura do país. 2015 - Primeiro trabalho autoral com o EP “Livre”. 2016 - Finalista do festival Som na Arena. 2017 - Montou e executou o espetáculo autoral “Enraizado”. 2019 - Após o espetáculo, Ciel lança “Enraizado” como o seu primeiro álbum que vem ganhando força e notoriedade. 2021 - Lançou singles e fez parcerias com artistas como o DJ e produtor Patrickto4 com quem regravou o clássico “Eu também quero beijar” e com o grupo Radiola Serra Alta com “Terra Remix” que foi vencedora do edital de clipes da Mostra Play The Movie com lançamento exclusivo em sua programação. 2022 - Lança o single “D+”, “Chambregar” e o lançamento do álbum visual do Ciel ao Vivo. Já, este ano, lançou a regravação de "A vida é assim" e, pelo 12º Prêmio da Música de PE, o álbum visual "Ciel ao Vivo" foi o vencedor da categoria como o melhor show de 2023.

Serviço

Local: Teatro Fernando Santa Cruz, Olinda - PE

Data: 26/08

Horário: 20h

Realização: CRIA (Agência Criativa)

Ingressos: Sympla

Contato: +55 81 9.9275-3877

Instagram: @cielsantos

Email: [email protected]

