A- A+

CINEMA Cinema a céu aberto leva debates ambientais a quatro cidades de Pernambuco Projeto "Interior na Cena Brasil" exibe filmes gratuitos e promove reflexões sobre sustentabilidade em praças públicas de Recife, Paulista, Olinda e Igarassu.

O projeto “Interior na Cena Brasil”, idealizado pelo pesquisador e produtor cultural Leonardo Conde realiza debates sobre o cinema e a consciência ambiental nos encontros onde os filmes são exibidos. Com entrada gratuita, a iniciativa leva exibições de filmes nacionais e internacionais para praças públicas de Recife, Paulista, Olinda e Igarassu, entre os dias 14 e 17 de agosto.

A âncora da Rádio Folha 96.7 FM, Simone Ventura, recebeu nesta terça-feira (12), o pesquisador e produtor cultural, idealizador do Projeto Cena Brasil, Leonardo Conde, ele fala sobre o objetivo do projeto.

Queremos provocar a sensibilidade, a escuta e o senso de pertencimento ao território e ao meio ambiente, especialmente em cidades onde o acesso à produção audiovisual e aos debates ambientais ainda é limitado. O cinema tem esse poder de tocar, emocionar e mobilizar”, destaca Leonardo Conde, idealizador do projeto.

O evento abre no Parque Santana, no Recife, com o curta pernambucano “Das Águas” e o indicado ao Oscar “Lixo Extraordinário”, seguidos de um bate-papo com diretores e especialistas. A mostra inclui títulos como “Ilha das Flores”, “O Sal da Terra” e “Narradores de Javé”, abordando temas como mudanças climáticas, lixo, água e povos originários. Antes das sessões, painéis de conversa estimulam a reflexão e o engajamento coletivo.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A estrutura inclui uma tela inflável de 10x6 metros e projetores de alta definição. O projeto também promove oficinas em escolas públicas do Recife, incentivando jovens a discutir questões ambientais. Criado em 2024, já passou por sete cidades do Rio de Janeiro e chega pela primeira vez a Pernambuco, com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

PROGRAMAÇÃO:

Recife

Dia 14/08 –quinta, às 19h.

Parque Santana - R. Jorge Gomes de Sá - Santana, Recife

Filmes “Das Águas” de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rego e “Lixo Extraordinário” de Lucy Walker e João Jardim

Paulista

Dia 15/08 - Sexta, às 19.

Parque Aurora - R. da Aurora, 130 - Aurora, Paulista

Filmes -“Ilha das Flores”, Jorge Furtado e “Ruivaldo –

“O Homem que salvou a terra” ,de Jorge Bodanzky

Olinda

Dia 16/08 - Sábado, às 19h

Praça do Carmo

Filmes – “Velozzia”, Gisele Moreira e “Narradores de Javé” , Eliane Caffe



Igarassu

Dia 17/08 –Domingo às 17h30

Praça do Centro de Artes - Rua Dr. João Elísio, 149, Centro.

Filme – “A arca de Noé - A aventura”, Sérgio Machado e “O Sal da Terra” de Wim Wenders • Juliano Salgado

SERVIÇO:

Projeto Interior Cinema Brasil

Quando: 14, 15, 16 e 17 de agosto.

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Informações: www.interiornacenabrasil.com.br

Veja também