Ciranda de Pernambuco é imortalizada em disco

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, a Ciranda será imortalizada também em disco. A coletânea "Cirandas de Pernambuco" será lançada nesta quarta-feira (10), data em que se celebra o Dia Estadual da Ciranda. O projeto reuniu importantes nomes da Ciranda em Pernambuco: Lia de Itamaracá, Mestras Biu e Dulce Baracho (também conhecidas como as filhas de Baracho), João Limoeiro, Anderson Miguel, Mestre Bi, Mestre Zé Dias, Josivaldo Caboclo, Mestre Hamilton, Mestra Cristina Andrade, Mestre Sérgio da Imperial, Mestra Margareth, Mestre Noé, Mestre Canarinho, Mestre Carlos Antônio e Mestra Elisete Souza.

Diferentes gerações estão representadas no disco. Reúne desde mestres com vasta experiência e longa trajetória, como Lia de Itamaracá e João Limoeiro, até nomes como o do Mestre Canarinho, atualmente com apenas 18 anos de idade. A representação dos diferentes estilos, sotaques e regiões da ciranda também está presente na coletânea, que conseguiu reunir a ciranda do litoral, do canavial e do asfalto.

O álbum terá lançamento virtual e estará disponível em todas as plataformas de streaming a partir desta quarta-feira (10) e também no YouTube da Associação das Cirandas de Pernambuco, onde é possível acessar letras e ficha técnica completa do projeto. Para os que preferem o álbum físico, em breve estará disponível para distribuição.

Foto: Marcos Pastich/PCR

DIA DA CIRANDA

Celebrado em 10 de maio, o Dia Estadual da Ciranda foi instituído em 2019, e faz referência ao aniversário do Mestre Baracho, precursor da Ciranda no estado de Pernambuco. A data também é celebrada no Recife. Depois da aprovação de projeto de autoria da vereadora Cida Pedrosa em 2022, o Dia Municipal da Ciranda no Recife será vivido pela primeira vez. Como parte das atividades de lançamento do disco, a Associação das Cirandas de Pernambuco irá promover diversas ações descentralizadas ao longo da semana para comemorar a data.



A programação inicia na quarta-feira (10), no Recife, com as rodas de diálogo e de ciranda que irão reunir Mestras e Mestres Cirandeiros no Pátio de São Pedro. A programação inicia às 17h30 com debate que aborda, entre outros temas, a importância de um dia dedicado a celebrar e difundir esse patrimônio cultural. O encerramento será com show de lançamento da coletânea "Cirandas de Pernambuco" com todos os(as) Mestres(as) que participaram do disco. As atividades são gratuitas e realizadas em parceria com a Prefeitura do Recife.

No sábado, dia 13 de maio, será a vez de comemorar na cidade do Carpina, na Mata Norte, com shows dos Mestres Hamilton, João Limoeiro, Noé e das Mestras Biu e Dulce Baracho (as filhas de Baracho). O evento será realizado a partir das 19h30, na Praça São Sebastião, no Centro de Carpina. A festa é uma parceria da Associação das Cirandas de Pernambuco com a Prefeitura do Carpina e o Governo do Estado de Pernambuco. O evento é aberto ao público.



