LITERATURA Circuito Literário de Pernambuco chega ao Recife para a última etapa A Etapa Região Metropolitana e Zona da Mata será realizada no Parque de Exposição do Cordeiro, entre os dias 28 de maio e 03 de junho

O Circuito Literário de Pernambuco (CLIPE) desembarca no Recife para a última etapa do projeto. A Etapa Região Metropolitana e Zona da Mata será realizada entre os dias 28 de maio e 03 de junho no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, e irá contemplar os municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata. Com o tema "Culturas periféricas de saberes ancestrais: educação, diversidade e equidade", o projeto busca promover o debate sobre educação, diversidade e igualdade racial em solo pernambucano, com uma programação vasta e diversificada.



O CLIPE visa ampliar o debate e valorizar as contribuições de pensadores e atores sociais negros, indígenas e quilombolas, através de rodas de conversa, lançamentos de livros, bate-papos com autores e apresentações culturais. Tudo com o intuito de reconhecer a importância do letramento racial e a necessidade de representatividade nos currículos e materiais didáticos.

Foto: Filipe Jordão



Esta é a terceira e última etapa do circuito e será voltada para todos os municípios jurisdicionados às Gerências Regionais de Educação (GREs) Recife Norte, Recife Sul, Metro Norte, Metro Sul, Mata Norte, Mata Sul e Mata Centro. A primeira etapa, Agreste, foi realizada de 22 a 27 de abril, no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru. Já a segunda etapa, denominada Etapa Sertão, foi realizada em Serra Talhada, no Sesc do município, entre os dias 6 e 11 de maio.



Durante as etapas do evento os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a temática por meio de uma programação extensa e diversificada. Além das atrações culturais, o evento ainda vai contar com estandes de editoras estaduais e nacionais, montados para a comercialização de livros para todas as idades e gostos. Os servidores da SEE que estiverem em pleno exercício de suas funções poderão usufruir do "Bônus Livro" no valor de R$ 1 mil (professores) e R$ 500 (analistas e assistentes). O cartão que dá direito à compra dos livros é distribuído pelas gerências regionais de educação dias antes da realização da feira em cada uma das suas etapas.

