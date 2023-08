A- A+

CULTURA Circula Funarte chega ao Recife nesta sexta-feira (18) A partir das 17h30, no Paço do Frevo, representantes da Funarte reunirão, com a Prefeitura do Recife, fazedores de cultura da cidade para explicar e divulgar os programas de fomento às artes em execução pela instituição federal. Acesso será gratuito

Desembarca esta semana na cidade o projeto “Circula Funarte: Políticas para as Artes em Diálogo”. O encontro, realizado pela Fundação Nacional de Artes - Funarte e Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, será na próxima sexta-feira (18), às 17h30, no Paço do Frevo, museu que celebra os primeiros passos da cultura nacional e pernambucana. O acesso é gratuito.

O objetivo da ação, que está circulando por várias cidades do país, é divulgar programas de fomento às artes, para atingir o maior número de agentes artísticos no Brasil. Também é retomar os espaços de participação social, com amplo diálogo com a sociedade, agentes e instituições, em torno da Política Nacional das Artes, uma das prioridades da nova gestão da Funarte e do Ministério da Cultura.

A agenda contará com a presença da presidenta da Funarte, Maria Marighella; do diretor executivo, Leonardo Lessa; e do diretor de Artes Cênicas, Rui Moreira.

O projeto de circulação é aberto ao público e integra as ações de retomada da Funarte para fomentar o campo artístico e cultural em todo o país. Depois da abertura em Minas Gerais, o Circula Funarte já teve edições em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

Retomada - A Funarte lançou, no dia 10 de julho, a primeira etapa de seus mecanismos de fomento para artes visuais, teatro, dança, circo e música, em todas as regiões do Brasil, com investimento total de R$ 52 milhões.

São vários os programas que demarcam a retomada da Funarte no cenário das artes brasileiras. Entre os já lançados e com inscrições abertas, estão: o Funarte Retomada, composto por cinco editais, uma para cada área artística; o Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023; o Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2023; o Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas. Mais informações: https://www.gov.br/funarte/pt-br.

Serviço

“CIRCULA FUNARTE: Políticas para as Artes em Diálogo”

Edição Recife: 18 de agosto de 2023 (sexta-feira), às 17h30

Local: Paço do Frevo

Praça do Arsenal

Entrada gratuita

Mais informações e entrevistas para a imprensa: [email protected]

Fotos: Andréa Rêgo Barros/Arquivo PCR

