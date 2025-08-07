A- A+

CANAL SAÚDE Circuncisão em debate: o que é preciso saber sobre a cirurgia de fimose Especialista explica quando a intervenção é realmente necessária, os riscos da falta de tratamento e os cuidados no pós-operatório

A dúvida sobre a fimose é uma das mais comuns entre pais de meninos. O receio de precisar de uma cirurgia precoce costuma vir logo após o primeiro diagnóstico. Mas, antes de qualquer decisão, é fundamental entender o que é, de fato, a fimose.



Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a maioria dos meninos nasce com fimose fisiológica, também chamada de primária: cerca de 97%.

Essa condição, no entanto, tende a desaparecer naturalmente, diminuindo para aproximadamente 10% aos três anos e chegando a índices entre 1% e 3% na adolescência.

Nesta quinta-feira (07), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com cirurgião pediátrico, Rodrigo Galindo. Ele falou sobre a cirurgia de fimose.

O cirurgião pedriátrico, Rodrigo Galindo, iniciou a conversa explicando que é normal nascer com fimose



"Se a gente for olhar 100 meninos que acabaram de nascer, 95 desses meninos vão estar com fimose, então é normal nascer com fimose, tá?"

Cirurgão pediátrico Rodrigo Galindo/Foto: divulgação

Rodrigo Galindo expôs os riscos de não realizar a cirurgia de fimose

"Como você não consegue expor a glande, a limpeza acaba sendo ineficaz. Isso leva ao acúmulo de secreções, que podem causar doenças, infecções e também aumentar significativamente o risco de infecções sexualmente transmissíveis."

O cirurgião esclareceu que nem todo portador de fimose precisa fazer cirurgia

"Existe um tratamento clínico, não necessariamente cirúrgico, existe de uma pomada, com corticóide que a gente pode passar, a depender do caso, precisa de uma avaliação do cirurgião pediátrico para a gente ver se precisa ou não a pomada, porque nem todo paciente ele responde ao ao a pomada."

O cirurgão Rodrigo Galindo ainda falou sobre o pós-operatório da cirurgia de fimose

"O pós-operatório é bem chato e em especial quando é a fimose mais fechada, porque é um uma área que é extremamente sensível. É uma área de prazer para a vida sexual do homem e com muitos nervos ali, uma inervação exuberante e que se ela fica muito muito fechada, até um soprovai ser irritante."

