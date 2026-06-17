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SÃO JOÃO

Cirlene Menezes reforça tradição do forró na programação junina

Cirlene Menezes leva a força da nova geração do forró aos palcos do São João, valorizando as tradições nordestinas.

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Cantora e jornalista Cirlene MenezesCantora e jornalista Cirlene Menezes - Foto: Divulgação

A cantora e jornalista Cirlene Menezes vem se destacando como um dos nomes da nova geração do forró em Pernambuco. Com 13 anos de carreira, a artista conquistou reconhecimento do público forrozeiro ao apostar na valorização da cultura nordestina e do autêntico forró pé de serra. Presente na programação de São João, Cirlene leva aos palcos um repertório que celebra as tradições juninas e fortalece a identidade cultural da região.

 

Para falar sobre a programação de São João, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou  cantora e jornalista Cirlene Menezes, que destaca a profundidade cultural do seu repertório durante o show.


A gente preza pelo repertório. É um repertório que tem uma raiz, uma letra que tem uma tradição, uma ancestralidade, um passeio pela cultura nordestina... é um show completo onde a gente faz um *mergulho na cultura de Pernambuco". afirma Cirlene Menezes

 

Além da agenda de shows no período festivo, ela mantém o ritmo do forró durante todo o ano por meio de projetos como o "Tardezinha de Forró". A iniciativa ocupa espaços públicos e casas de shows, ampliando o acesso do público ao gênero. Com talento, autenticidade e compromisso com as raízes nordestinas, Cirlene Menezes representa a força da renovação do forró sem perder a conexão com suas origens.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

Serviço

Programação de São João CIRLENE MENEZES 

SEX (19.jun) 
17h | São João da UFPE (Clube Universitário - Várzea Recife)
23h | São João Simproja (Clube Ferroviários - Jaboatão Centro) 

SÁB (20.jun) 
15h | Forró em Aldeia 
19h | Baião de Dois (Parraxaxá - Boa Viagem) 

TER (23.jun) 
19h | São João em Gravatá

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