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SÃO JOÃO Cirlene Menezes reforça tradição do forró na programação junina Cirlene Menezes leva a força da nova geração do forró aos palcos do São João, valorizando as tradições nordestinas.

A cantora e jornalista Cirlene Menezes vem se destacando como um dos nomes da nova geração do forró em Pernambuco. Com 13 anos de carreira, a artista conquistou reconhecimento do público forrozeiro ao apostar na valorização da cultura nordestina e do autêntico forró pé de serra. Presente na programação de São João, Cirlene leva aos palcos um repertório que celebra as tradições juninas e fortalece a identidade cultural da região.

Para falar sobre a programação de São João, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou cantora e jornalista Cirlene Menezes, que destaca a profundidade cultural do seu repertório durante o show.



A gente preza pelo repertório. É um repertório que tem uma raiz, uma letra que tem uma tradição, uma ancestralidade, um passeio pela cultura nordestina... é um show completo onde a gente faz um *mergulho na cultura de Pernambuco". afirma Cirlene Menezes

Além da agenda de shows no período festivo, ela mantém o ritmo do forró durante todo o ano por meio de projetos como o "Tardezinha de Forró". A iniciativa ocupa espaços públicos e casas de shows, ampliando o acesso do público ao gênero. Com talento, autenticidade e compromisso com as raízes nordestinas, Cirlene Menezes representa a força da renovação do forró sem perder a conexão com suas origens.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Serviço

Programação de São João CIRLENE MENEZES

SEX (19.jun)

17h | São João da UFPE (Clube Universitário - Várzea Recife)

23h | São João Simproja (Clube Ferroviários - Jaboatão Centro)

SÁB (20.jun)

15h | Forró em Aldeia

19h | Baião de Dois (Parraxaxá - Boa Viagem)

TER (23.jun)

19h | São João em Gravatá

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