Cirurgia de revascularização do miocárdio: um caminho para recuperação pós infarto

O infarto agudo do miocárdio é um problema silencioso que, normalmente, não há indicativos de que pode estar chegando e vem de forma abrupta.

Segundo estatísticas cardiovasculares de 2024, a Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta que as internações por infarto agudo do miocárdio aumentaram mais de 50% nos últimos 10 anos, chegando a uma média de 90 mil casos por ano.

Nesta quarta-feira (9), Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o cirurgião cardiovascular do Real Instituto de Cirurgia Cardiovascular, Jeú Delmondes, que falou sobre a cirurgia de revascularização do miocárdio.

Jeú Delmondes explicou como se ocorre um infarto agudo do miocárdio

“O infarto agudo do miocárdio, ele é a via final de uma doença muito importante, que é a doença arterial coronariana. É justamente essa doença que vai ser capaz de obstruir esses vasos do coração e culminar com o infarto agudo do miocárdio.”

O cirurgião cardiovascular continuou

“É uma doença muito ingrata e muitas vezes traiçoeira, porque muitas vezes ela é silenciosa. Na maioria das vezes, o primeiro sinal e sintoma é um é o próprio infarto. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla hoje de uma cardiologia preventiva.”

O Dr. Jeú Delmondes falou dos benefícios da cirurgia de revascularização

“Depois que a gente tem um infarto do miocárdio, a gente já tem uma lesão no coração. Então, a cirurgia de revascularização, ela pode trazer melhora do funcionamento do coração e principalmente evitar que isso aconteça novamente, que a gente tenha novas lesões ou novos infartos agudos do miocárdio.”

O cirurgião Dr. Jeú Delmondes explicou em qual caso a cirurgia de revascularização é recomendada

“Ela é indicada para os pacientes que possuem várias obstruções nas artérias do coração. O coração possui vários vasos tem a função de elevação e pro próprio coração. Quando esses vasos são obstruídos numa grande quantidade, ou seja, são pacientes multiarteriais com múltiplas lesões, esses pacientes tendem a se beneficiar da cirurgia de revascularização.”

O cirurgião cardiovascular Jeú Delmondes ainda alertou

“As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo todo. É muito importante que a gente tenha isso como uma questão de saúde pública. Nós precisamos colocar em prática tudo aqui que a gente já sabe em relação à prevenção e em relação ao tratamento dessas doenças.”

