Clarice Lispector inspira espetáculo que chega à Caixa Cultural Recife
Espetáculo "Clarice Calarão" reúne música, literatura, teatro e audiovisual em uma homenagem à Clarice Lispector
A CAIXA Cultural Recife recebe, a partir desta quarta-feira (23), o espetáculo "Clarice Clarão", inspirado no universo da escritora Clarice Lispector. Idealizado por Beatriz Azevedo e Moreno Veloso, o trabalho reúne música, literatura, teatro e audiovisual. A temporada marca o início da turnê pelo Nordeste e segue até sábado (26). A montagem aborda temas presentes na obra de Clarice, como existência, cotidiano e subjetividade.
Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora e compositora Beatriz Azevedo e o músico e cantor Moreno Veloso, que fala sobre o significado do título do espetáculo e do álbum.
O espetáculo e o CD se chamam Clarice Clarão porque ela é exatamente isso: um clarão na vida de todos que se encontram com a obra dela.”, afirma Beatriz Azevedo.
Moreno Veloso fala sobre a sensação de retornar ao Recife para apresentar o musical
Trabalhar com a obra de Clarice foi um processo difícil, mas muito construtivo, e trouxe a gente de uma forma ainda mais feliz para Pernambuco, porque sentimos que estamos voltando para casa.”, afirma Moreno Veloso
Beatriz Azevedo participa nos vocais e violão, enquanto Moreno Veloso atua com voz, violão e percussão. O elenco musical também conta com Jorge Helder, Ricardo Rito e Maurício Chiari. O repertório reúne composições dos próprios artistas e obras de nomes como Oswald de Andrade, Torquato Neto e Caetano Veloso. O projeto também deu origem a um documentário audiovisual e a um álbum musical.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A passagem pelo Recife ganha significado especial pela relação da cidade com a infância e adolescência de Clarice Lispector. Na sexta-feira (25), das 16h30 às 18h, será realizada a oficina Música e Poesia, com 30 vagas e inscrições pelo site da CAIXA Cultural.
SERVIÇO
Beatriz Azevedo e Moreno Veloso em CLARICE CLARÃO
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, n. 505, Bairro do Recife
Datas: 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2026 (quarta a sábado)
Horário: 20h
Ingressos: R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia) | Meia Entrada para Clientes CAIXA e todos os casos previstos em lei.
Vendas: A partir de 18 de setembro (sexta-feira), às 12h, no site e na bilheteria da CAIXA Cultural
Sessão com intérprete de Libras e bate-papo com o público dia 24/09
Duração: 80 minutos
Classificação indicativa: 12 anos
Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalrecife