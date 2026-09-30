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TEATRO Clássico de Tchékhov ganha leitura pernambucana em montagem de "A Gaivota" Espetáculo da escola Cobogó das Artes aborda desejos, conflitos e frustrações do universo artístico em três apresentações no Teatro Hermilo Borba Filho

O clássico “A Gaivota”, do dramaturgo russo Anton Tchékhov, ganha uma nova montagem no Recife. O espetáculo tem apresentação nos dias 1, 2 e 3 de outubro, às 19h, no Teatro Hermilo Borba Filho. A encenação é realizada pela escola Cobogó das Artes, com direção, adaptação e preparação de elenco assinadas por Madu Melo.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a diretora do espetáculo, Madu Melo e a atriz, Carolina Kausch. A diretora e leitora das obras de Tchékhov, fala sobre a inspiração para fazer a adaptação.

Em uma carta de 1895, Tchekhov escreveu que estava indo contra alguns princípios do teatro da época. Pensei: se até ele estava em busca de coisas novas, vou me inspirar nele para fazer isso também.”, afirma Madu Melo



A trama acompanha quatro artistas envolvidos em conflitos amorosos, familiares e nas próprias ambições, entre eles estão Kóstia, Nina, Arkádina e Trigórin, personagens marcados por desejos e frustrações. O elenco reúne Sílvio Nilo, Carolina Kausch, Tayná Camilli, Ziel Almeida, Sofia Patu, Pedro Simba, Heitor Victor e Lúcia Selene.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A montagem pernambucana apresenta uma leitura mais lúdica e dinâmica do clássico de Tchékhov, aproximando os conflitos e questões da obra do público contemporâneo.

Serviço

Peça "A Gaivota"

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho – Avenida Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Quando: Quinta (1), Sexta (2) e Sábado (3) de outubro, às 19h

Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)

Vendas: Bilheteria do teatro e pelos canais digitais da Cobogó das Artes (@cobogodasartes)

Classificação: 14 anos

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