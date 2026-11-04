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FESTIVAL Clássicos do Brasil reúne grandes nomes da música nacional no Recife Festival acontece de 6 a 8 de novembro, no Parque Dona Lindu, com shows de artistas nacionais e atrações gratuitas da música pernambucana

O Recife recebe, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, mais uma edição do festival "Clássicos do Brasil", evento dedicado à valorização da música nacional. O evento será realizada ao ar livre, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, reunindo diferentes gêneros, como samba, rock, frevo e MPB.

Para falar sobre a participação da banda CMP 22 no festival "Clássicos do Brasil", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Badauí, vocalista do CPM 22, que destaca a mistura de gerações e o CPM 22 no line-up do festival.

"Dessa vez a gente vai tocar com artistas eh mais consagrados e mais antigos um pouco também [...] tipo Nando Reis dos Titãs [...] e Humberto Gessinger [...]. E a gente do meio, que é uma banda um pouco mais nova, mas que também já tem 30 anos, já pode ser considerada clássica né, então eu acho que é muito legal"



O público poderá conferir a programação com início nesta sexta (6) com as apresentações de Alcione, Seu Jorge, Marcelo D2. Já no sábado (7), o evento continua com Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22. Para finalizar, no domingo (8), o festival promove ainda o projeto "Domingo no Parque", com entrada gratuita e programação voltada à cultura pernambucana. Para encerrar a noite de shows sobem ao palco Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O Festival "Clássicos do Brasil" foi criado no Rio de Janeiro, em 2023, para celebrar canções e artistas brasileiros atemporais. Dois anos depois, realizou pela primeira vez uma edição no Recife em 2025, no Classic Hall. Nesta nova edição de 2026, aposta em um formato aberto, com praça de alimentação, área para pessoas com deficiência e espaços interativos, ampliando as opções de convivência e acesso ao público. O festival é realizado pela PECK e apresentado pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

SERVIÇO

Festival Clássicos do Brasil

Local: Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Datas: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Ingressos - virada de lote dia 10/10:

Dias 6 e 7 de novembro:

Arena: R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira) | Lounge: R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira)

Dia 8 de novembro: entrada gratuita

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Bilheteria Digital.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta | 6 de novembro, a partir das 18h30

Alcione

Marcelo D2

Seu Jorge

Sábado | 7 de novembro, a partir das 18h30

CPM22

Humberto Gessinger

Nando Reis

Domingo | 8 de novembro, a partir das 15h

Lula Queiroga

Mundo Livre S/A

Spok Frevo Orquestra

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