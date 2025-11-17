A- A+

CANAL SAÚDE Climatério: entenda a fase de transição na vida da mulher Período marcado por mudanças físicas, hormonais e emocionais, que envolve pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa

Climatério é o período de transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva na vida da mulher, abrangendo pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, e marcado por mudanças físicas, hormonais e emocionais.

A Faculdade Afya Educação Médica Recife está com inscrições abertas para atendimentos gratuitos destinados justamente a mulheres que vivenciam essa fase. A iniciativa oferece acompanhamento especializado para ajudar a identificar sintomas, esclarecer dúvidas e orientar sobre cuidados de saúde durante o climatério.

Os atendimentos acontecerão nos dias 22 de novembro e 06 de dezembro, com acompanhamento especializado de médicos em formação e supervisão de docentes da instituição. O serviço é gratuito, e as interessadas podem marcar horário pelo WhatsApp (81) 3264-1987.

Nesta segunda-feira (17), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a ginecologista e professora da Afya Educação Médica Recife, Maria Carolina Valença. Ela falou sobre o climatério.

A ginecologista Maria Carolina Valença, iniciou a conversa definindo a menopausa e a diferença entre esse evento e o climatério

“Na verdade, o que é a menopausa? É apenas a última menstruação da mulher. Ou seja, aquela aqui, ela passa 12 meses sem menstruar. Depois de um ano de aniversário que ela tá sem menstruar, aquela última menstruação a gente chama de menopausa.”

Ginecologista e professora da Afya Educação Médica Recife, Maria Carolina Valença/Foto: Divulgação

A Dra. Maria Carolina Valença detalhou os sintomas que a mulher pode enfrentar devido à baixa hormonal característica do climatério

"Então, ela pode ter dificuldade para dormir, ela pode sentir calores, ela pode estar dormindo e de repente acordar toda suada, molhada, eh pode dar alguma alteração cognitiva, ou seja, esquecimento."

A especialista enfatizou que o tratamento para a reposição hormonal deve ser feito com acompanhamento e em doses seguras

"A terapia hoje em dia a gente sabe que é em dose baixa, uma dose segura para realmente repor o que a mulher precisa, pro organismo da mulher funcionar melhor e não ter todos esses efeitos, né, da baixa de hormônio, do climatério e da pós-menopausa."

A médica ainda destacou que as alterações hormonais podem influenciar diretamente na saúde mental da mulher no climatério

"Cada vez mais a gente tá falando mais sobre isso e mais mulheres estão procurando a terapia adequada, mas é uma fase da mulher que a oscilação hormonal pode sim favorecer a depressão, ansiedade."

