Clube de bonecos Seu Malaquias, Patrimônio Vivo de PE, é convidado especial em evento na França

A- A+

O Clube de bonecos Seu Malaquias, (Patrimônio Vivo de PE), foi o único grupo/ONG de Pernambuco que recebeu o convite da UNESCO para, junto com mais quatro ONGs de outros estados, participar do evento oficial do Comitê Intergovernamental do Patrimônio Cultural Imaterial que acontecerá no período de 11 a 13 de junho na sede da Unesco em Paris, na França.

A agremiação que tem suas origens na comunidade do Alto do coqueiro, localizada no bairro de Beberibe, desfila no Carnaval de Pernambuco com os seus associados e foliões levados por um boneco gigante, pesando cerca de 40 kilos, vestido com as cores Vermelha e Branca e o seu tradicional Medalhão.

O Clube de bonecos Seu Malaquias é Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco desde o ano de em 2016.

Principais prêmios, participações e tividades culturais do Clube de bonecos Seu Malaquias:

Carnaval Multicultural da Prefeitura da Cidade do Recife 2008/2024;

Cortejo Carnaval promovido pela Fundarpe 2008/2024;

Participações Oficiais no lançamento do Livro e DVD no (Tombamento Oficial do Frevo) em 09/02/2007;

Prêmio Culturas Populares 2007 – Mestre Duda 100 Anos de Frevo (MINC;

Projeto Ano do Turismo do Recife 2007/2008;

Guia do Folião e Cartilha do Carnaval 2008/ 2010 – Prefeitura do Recife/Fundação de Cultura Cidade do Recife;

Participação da sinopse do enredo da Escola de Samba Mangueira/Rio de Janeiro – Carnaval 2008;

Encontro dos Bonecos Gigantes do Recife no Marco Zero – carnavais 2006/2007/2008/2009;

Hexacampeão do Grupo Especial (2006 /2011 – categoria única de bonecos gigantes do Recife);

Festa da Pitomba Jaboatão dos Guararapes – 2006/2007;

Festival de Inverno de Garanhuns – 2008/2011 (Cortejo Cultura Popular);

Edital Ponto de Cultura: Seu Malaquias O Gigante do Alto (Fundarpe/Ministério da Cultura em 01-12-08);

Eliminatória para a Copa do Mundo 2010 Estádio do Arruda (Fundarpe/junho 2009);

Festa em comemoração ao Centenário de Mestre Vitalino em Caruaru (Fundarpe/julho 2009);

1ª Reunião de Avaliação dos Planos e Ações de Salvaguarda de Bens Registrados (IPHAN-São Luiz/MA-2010);

Participação no Catálogo de Agremiações Carnavalescas do Recife – Prefeitura Recife/FCCR (2009);

Carnaval de Todos (FUNDARPE 2010/2011/2012);

1° Encontro do Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo (Secretaria Cultura/PCR- set/2011);

10ª Parada da Diversidade (set/2011 – Secretaria Cultura/FCCR);

Virada Multicultural Conexão Nordeste – Recife (out/2011 – Secretaria Cultura/PCR);

Vice-Campeão do concurso de agremiações carnavalescas bonecos gigantes grupo especial (2012/2015);

Conselheiro Municipal de Política Cultural da Cidade do Recife (Ciclos Culturais – Biênio 2013/2014);

II Reunião de Avaliação de Bens Registrados Imaterial do Brasil, realizado pelo IPHAN em Brasília/DF (Nov/2012);

7ª Sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade na sede da UNESCO, Paris/França, 05/12/2012;

Palestrante Concurso de Agremiações Carnavalescas Recife – 2011 à 2014;

Realização do evento “14° Aurora dos Carnavais 2013 Encontro de Blocos Líricos”;

Palestrante II Encontro do Plano Integrado da Salvaguarda do Frevo – abril 2013/Recife;

Membro do Comitê Gestor de Salvaguarda do Frevo – Biênio 2014/15;

27ª Festa da Lavadeira – Palco Rio – 01/05/13;

Projeto Frevando no Centro Cultural Cartola-RJ (MINC -Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural-03 e 05/05/13);

XIV FENEARTE – abertura dia 04/07/13;

Festival de Inverno de Garanhuns – Palco Cultura Popular – 2013/2015;

VI Conferência Municipal de Política Cultural do Recife (delegado) 02 e 03/08/13;

III Conferência Estadual de Cultura Pernambuco (delegado) 25/ 27/09/13;

Curadoria Edital Ciclo Junino do Recife – 2013/2014;

Inauguração Paço do Frevo – Dia do Frevo 09/02/14;

Comissão Julgadora Concurso Rei/Rainha Carnaval Recife – 2013/2014;

Baile Municipal Recife – Área externa Seu Malaquias e Estandartes convidados – 2013/2014;

Carnaval de Pernambuco/FUNDARPE (Belém São Francisco 28/02/14 – Petrolina 01/03/14) Surubim/2015;

Marco Zero – Palco das agremiações 01/03/14;

Marco Zero – Arrastão do Frevo encerramento dos Carnavais(2014/2015/2016);

Paço do Frevo – Projeto Quinta no Paço (11/03/2014);

Seminário Internacional 50 Anos do Golpe e a Nova Agenda da Justiça de Transição – UNICAP 13/03/2014;

Encontro dos Pontos de Cultura/PE – Teia 2014/15;

Curadoria Edital Ciclo Natalino do Recife – 2013/2014;

TEIA Nacional da Diversidade (MINC)19 à 24/05/2014 – Natal/RN (Delegado);

Edital do Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna/2013 – Projeto: Frevo da Humanidade na Arte da Dança e da Música – Circulação Nacional – Tocantins/Rio de Janeiro;

Arrastão do Paço do Frevo – 02/08/2015;

Edital do Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna/2014 – Projeto: Frevo da Humanidade na Arte da Dança e da Música...Parte 2 – Circulação Nacional – Pará/Rondônia;

Delegado etapa Estadual do CNPC (MINC 2015/Serra Talhada);

Conselho Nacional de Políticas Culturais (Setorial Imaterial-Biênio 2015/2017);

Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural/PE (Setorial Imaterial-Biênio 2015/2017);

Campeão Concurso Bonecos Gigantes (Grupo Especial 2016/2017);

Edital Circuito Funarte Cena Pública 2016- Frevando nas Olimpíadas (Minas Gerais/Brasília);

FENEART – 2016/2018

Casarão Pontos Cultura – FIG/2016 (Oficina – Aprender, fazer e vender);

Patrimônio Vivo do Estado – FUNDARPE-2016;

Aniversário Cidade do Recife – FUNDARPE 2017;

Seminário Fortificações Brasileiras Patrimônio Mundial – IPHAN (07-04-17 Museu Forte das 5 Pontas);

Projeto “Outras Palavras” – FUNDARPE 2017 (Escola Estadual Eduardo Campos /São Lourenço da Mata);

Casarão Pontos Cultura – FIG/2017 (Oficina – É na Ponta do Pé...e do Calcanhar);

FIG/2017 – Palco Cultura Popular (Patrimônio Vivo);

4º Prêmio Ariano Suassuna/FUNDARPE 2019 (Categoria Grupos/Comunidades/Região Metropolitana-Recife);

4º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho – Preservação do Patrimônio Cultural/FUNDARPE 2019 (Categoria Formação);

IPHAN-2020 (INRC/Prêmio) “Cadernos da Salvaguarda de Bens Registrados nº 1 – Práticas de Gestão”;

SIC/RECIFE-2019/2020 – Projeto Seu Malaquias Faz 8tenta (agosto 2021);

Certificação Pontos de Memorias IBRAM 2023;

Abertura da 16ª Semana do Patrimônio Cultural 2023 (Cais do Sertão) FUNDARPE.



Veja também

CORRIDA 2ª Corrida dos Morros de Recife divulga percursos pelas ruas do Ibura