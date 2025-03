A- A+

CULTURA Coletivo Gambiarra e Som na Rural levam música, cinema, teatro e dança às ruas do Recife Polifonia, projeto itinerante, passará por Chão de Estrelas, Poço da Panela, Praça da Várzea e Praça do Arsenal

As ruas e praças do Recife viverão quatro dias de encontros entre música, cinema, teatro e dança a partir da união de importantes forças da cena cultural da cidade: o Coletivo Gambiarra, o Som na Rural e o multiartista Helder Vasconcelos, convidado a integrar essa roda. É assim que nasce o projeto itinerante Polifonia, que entre a quinta-feira (27) e domingo (30), passará por Chão de Estrelas, Poço da Panela, Praça da Várzea e Praça do Arsenal, trazendo projeções de espetáculos teatrais e shows, reunindo nomes como Maciel Salu, Isaar, Fabiana Pirro, Orun Santana, Lívia Falcão, Regente Joaquim e outros grandes nomes da arte pernambucana.

A iniciativa nasce inspirada pela ideia de que o encontro de múltiplas vozes e linguagens pode ser uma das mais poderosas ferramentas de emancipação do pensamento, liberdade de expressão e criação coletiva. Nos campos da linguística e da música, essa multiplicidade é conceitualmente chamada de Polifonia, que acaba dando nome ao projeto.

A âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a atriz Olga e o ator Claudio Ferrario nesta quarta-feira (26), sobre o Polifonia. Os artistas integram o coletivo Gambiarra que foi formado durante a pandemia contando também com as participações de Dea Ferraz (cineasta) e Hugo Coutinho (músico e cineasta). Pela primeira vez levam às ruas seus espetáculos, se somando com o Som na Rural e Helder Vasconcelos.

A programação audiovisual e teatral contará com projeção de espetáculos como Opá, uma missão, com Lívia Falcão, Obscena - um encontro com Hilda Hilst, com Fabiana Pirro, Martelada, com Claudio Ferrario, e Avós, com Olga Ferrario, todos realizados com o coletivo Gambiarra. Dentro da programação musical, Helder Vasconcelos traz apresentações convidando Orun Santana, Regente Joaquim, Maciel Salu e Boi Marinho com Isaar. Tudo gratuito e ao ar livre, ocupando os espaços públicos da cidade com muita efervescência criativa.

O Polifonia conta com o Incentivo do SIC – Sistema de Incentivo à Cultura, da Fundação de Cultura Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife; e com o apoio da Uninassau, sob produção geral e executiva de Pollyanna Melo.





SERVIÇO



Polifonia programação completa:

QUINTA (27) - Praça de Chão de Estrelas



18h - abertura da noite

18h15 - projeção do espetáculo “Opá - uma missão”, da atriz Lívia Falcão e Coletivo Gambiarra

19h15 - Helder Vasconcelos convida Orun Santana



SEXTA (28) – Igreja do Poço da Panela



18h - abertura da noite

18h15 - projeção do espetáculo “Obscena”, da atriz Fabiana Pirro e Coletivo Gambiarra

19h15 às 20h30 - Helder Vasconcelos convida Regente Joaquim



SÁBADO (29) – Praça da Várzea (Várzea)



18h - abertura da noite

18h15 - projeção do espetáculo “Martelada” do ator Cláudio Ferrario e Coletivo Gambiarra

19h15 - Helder Vasconcelos convida Maciel Salu



DOMINGO (30) - Praça do Arsenal (Recife Antigo)



18h - abertura da noite

18h15 - projeção do espetáculo “Avós”, da atriz Olga Ferrario e Coletivo Gambiarra.

19h15 - Helder Vasconcelos e Boi Marinho convidam Isaar

Evento aberto ao público

