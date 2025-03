A- A+

TEATRO INFANTIL Coletivo Tripé inicia circulação de espetáculo infantil pelo Sertão do São Francisco O projeto, com quatro apresentações, foi aprovado na Lei Paulo Gustavo Pernambuco

As aventuras navegantes do espetáculo “Debaixo D’Água” do Coletivo Trippé chegarão a mais cidades da região. Inicia nesta terça-feira (01/04) a circulação da obra pelo Sertão do São Francisco. Serão quatro apresentações em Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Afrânio e Dormentes.

A primeira parada será em Afrânio, na Escola Municipal Aureliano Francisco Neto No dia seguinte, quarta-feira (02), o espetáculo chega à Lagoa Grande, no Centro de Treinamento de Aprendizagem. Já na quinta-feira (03), será a vez de Santa Maria da Boa Vista, na Escola Municipal Prefeito Barrinho. A circulação se encerra em Dormentes, na próxima segunda-feira (07/04), na Creche Albuino Bezerra Soares. Todas as sessões começam 10h e são gratuitas.

“Estamos empolgados para dançar nosso espetáculo nessas cidades. Será a primeira vez do coletivo nessas terras, que também são ribeirinhas como a nossa. Esperamos que as crianças possam viajar com a gente na ludicidade sobre o cuidado com o meio ambiente”, diz o bailarino Wagner Damasceno.

O projeto também dá continuidade a plataforma de mediação cultural “Primeiros Passos”, mantida pelo Coletivo Trippé desde 2017. Serão agendados os públicos de escolas públicas, que poderão além de assistir o espetáculo, participar de um bate-papo com o elenco e de atividades lúdicas, além de receber material educativo.



A temporada também conta com recursos de acessibilidade com intérprete de Libras, locais adequados para pessoas com baixa mobilidade e tour tátil pelos elementos cênicos.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

O Coletivo Trippé atua desde 2011 na cena do Sertão do São Francisco, realizando diversas atividades entre a linguagem da Dança e seu encontro com outras linguagens. Suas obras já circularam por várias regiões do Brasil e foram premiadas em festivais e editais. Outras novidades serão divulgadas em breve nas redes sociais: Facebook e Instagram

Serviço:

Espetáculo ‘Debaixo D’Água’

01 a 07/04/2025.

Afrânio, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Dormentes.

10h.

Classificação Livre.

Acesso gratuito.

