A- A+

CARNAVAL Com oito polos de animação, Gravatá anuncia programação do Carnaval 2024 A Suíça Pernambucana também quer atrair visitantes que curtem cair no frevo e maracatu

Depois de anunciar o calendário de atividades culturais até o São João e de uma programação especial de verão, o município de Gravatá lançou o seu Carnaval, com uma agenda de festas, shows e desfiles em vários polos.



Até a última semana de fevereiro, serão promovidas ações gratuitas com ensaios e desfiles das agremiações locais. Já nos dias oficiais da Folia de Momo, o público poderá curtir os festejos em diversos polos culturais, instalados na Rua do Norte, no Bairro Novo, Polo Moveleiro, Polo Agamenon Magalhães, Carnaval do Jura, no Jucá, Espaço Carnaval, Mercado Cultural e Palco da Prefeitura.

Orquestra de Frevo em Gravatá. Foto: Anderson Souza/Prefeitura de Gravatá



“O nosso Carnaval é a festa das famílias, de quem busca uma folia mais tranquila, com segurança, mas também com animação. Temos nossos blocos tradicionais e eventos como o Encontro das Orquestras de Frevo de Pernambuco, além do Carnaval dos Idosos, que é aberto ao público.”, destacou o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes.



Foi inaugurado o Espaço do Carnaval, que vai concentrar seis estandes, dedicados aos blocos, na Av. Joaquim Didier, coração dos grandes eventos em Gravatá. Haverá espaço dedicado aos homenageados do Carnaval, com painéis e cenários para fotos. Esse ano, os homenageados do Carnaval de Gravatá serão a ex-professora e comerciante Lúcia Pereira, que sempre vivenciou os bailes no centro da cidade, e do professor Márvio Tibúrcio, um dos organizadores da Folia Momo.O Baile Municipal também realiza uma homenagem póstuma à Maria de Fátima Fontes Santana, uma grande apoiadora e integrante do Bloco da Saudade, e incentivadora do Bloco Mocidade em Folia.



Haverá aulões de Frevo gratuitos, às terças e quintas, às 19h30, no Parque da Cidade, em parceria com as escolas de dança do município. A ação tem o apoio da Escola Expressão Independente, Alma Núcleo de Dança, Studio de Dança Juninho Araújo, Escola de Dança José Clevisson e Escola de Dança Execução em Movimento.



Confira toda a programação do Carnaval 2024 em Gravatá



Janeiro



26 – Baile Municipal de Gravatá

Na sede social do CDG, a partir das 20h, com Orquestra do Maestro Adelson Silva, Bateria Cabulosa de Olinda, Silvana Salazar e Maracatu Sol Brilhante.

Ingressos de R$ 50 a 300, à venda na Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer de Gravatá e nas lojas Usaflex e IG Perfumes.



27 – Frevo no Espaço Carnaval, 20h

Atração: Orquestra Instituto de Artes



28 – Frevo no Espaço Carnaval, 20h

Atração: Orquestra Instituto de Artes



Fevereiro



02 – Carnaval dos Idosos, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude. Arrastão do Frevo com Orquestra Elton Pinheiro, saindo da Av. Agamenon Magalhães até a Prefeitura Municipal; show de Victor Lins e aulão de frevo com a banda Levada do Guettho e participação dos professores Gabriel Uili, Nicolas Grigório, Deisiane Correia e Anderson Pedroza.



02 – Abertura da exposição “Na estação da Folia, Embarque no Vagão do Zé Pereira para Curtir Nosso Carnaval”.

Vagão Museu, Estação Ferroviária – Rua João Pessoa.

Segue de quinta a segunda, das 9h às 17h



02 - Frevo no Espaço Carnaval, 19h30

Atração: Orquestra Nildo Frevo



03 - Frevo no Espaço Carnaval, 20h

Atração: Orquestra Danilo Lira



03 - Baile Vermelho e Preto às 22h

Sede social do CDG



03 - Encontro de Estandartes de Gravatá.

Saída do Espaço do Carnaval, às 11h.

Atração: Orquestra Sena Sax



04 - Frevo no Espaço Carnaval, 18h.

Atração: Orquestra Big Band



04 - Carnaval do Jura.

Rua Mateus de Melo, bairro do Jucá, a partir das 13h30

Atrações: RD Orquestra e Banda Levada do Guettho



04 – Bloco Baby’s Folia

Saída da Praça Dez às 17h

Atração: Danillo Henrique



06 – Carnaval das Mulheres

Espaço Carnaval, 15h



07 – Bloco Meu Mel

Saída da Avenida Agamenon Magalhães às 20h

Atrações: Cowboy Elétrico, Faringes da Paixão e Fulô de Mandacaru



07 - Bloco dos Estudantes

Saída da Avenida Agamenon Magalhães às 22h



08 – Bloco das Trichas

Saída da Avenida Agamenon Magalhães às 20h

Atrações: Ricardo Alegria e Danillo Henrique



09 – Bloco O Pirata Tá na Rua, 19h

Rua da Encruzilhada



09 – Bloco Ki Língua É Essa?

Saída da Avenida Agamenon Magalhães às 22h.

Atração: Don Tronxo, Jarbas Travassos, Moura Rossi e Geraldinho Lins



10 – Carnaval no Polo Moveleiro, 10h.

Atração: Orquestra Big Band e Orquestra Danilo Lira.



10 - Arrastão do Frevo, 10h.

Saída do Polo Agamenon Magalhães com destino à Estação Ferroviária, para a saída da máscara oficial do Zé Pereira.



10 – Bloco Zé Pereira.

Saída da Estação Ferroviária, Rua João Pessoa, às 20h.

Atrações: Big Band, Orquestra Adelson Pereira e Nordesax



10 – Bairro Novo em Folia, 11h

Atrações: Orquestra Popular, Andréa Santos e Moura Rossi.



10 – Centro Comercial, 10h.

Atrações: Orquestra Danilo Lira e Orquestra Popular



10 - Mercado Cultural, 12h30.

Atrações: Nordesax e Maurício Mendes.



11 – Mercado Cultural, 12h30.

Atrações: Super Freviola e Orquestra Nildo Frevo



11 – Carnaval no Polo Moveleiro, 10h.

Atração: Orquestra Xik e Xote



11 – Polo Rua do Norte, 14h.

Atrações: Maestro Adelson Pereira e Nordesax, Myllena Dantas



11 - Bloco Mocidade em Folia, 16h

Saída do CDG



11 - Bloco Saudade em Folia, 21h

Saída do CDG



12 – 8º Encontro de Orquestras de Frevo de Pernambuco.

Atrações: Orquestra Big Band, Orquestra Sena Sax, Nildo Frevo, XV de Novembro, Frevo Serrano, Maracatu Sol Brilhante, Martins, Spok Frevo Orquestra e Don Tronxo e no percurso das orquestras, os passistas dos grupos: ALMA Núcleo de Dança, Studio Juninho Araújo, Expressão Independente Fábio Lima, Núcleo de Dança JC, Execução em Movimento.



12 - Polo Rua do Norte, 13h.

Atrações: Wirandé e Carlinhos e Banda Batugheto



12 – Mercado Cultural, 12h30.

Atrações: Renan Lima e Victor Moury



13 – Bloco Amante das Rosas, 10h.

Saída da Rua Duarte Coelho - Polo Moveleiro



13 – Mercado Cultural, 12h30.

Atrações: Xike e Xote e Orquestra Sena Sax



13 – Polo Rua do Norte, 13h.

Atrações: Banda e Orquestra Arrocha o Nó, Gercino Vanerão e Banda Timba Frevo e Jarbas Travassos e Banda



13 - Bloco Mocidade em Folia, 16h

Saída do CDG



13 - Bloco Saudade em Folia, 21h

Saída do CDG



14 - Bloco Os Destruidores, 20h.

Rua da Encruzilhada, Prado.

Atração: Victor Moury



17 - Bloco DNA, 20h.

Saída da Rua XV de Novembro



24 – Tardes no Polo Edição Saudosos Carnavais.

Polo Moveleiro, das 16h às 21h.



Veja também

CARNAVAL Prefeitura do Recife abre votação para população escolher atrações nos polos descentralizados