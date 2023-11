Combate à dengue agora tem vacina

A- A+

Uma doença que incomoda, causa dor no corpo, de cabeça, febre alta, náuseas, vômito, e afeta populações de todo Brasil e nas Américas, e que pode até ser fatal: a Dengue. A boa notícia é que a tão sonhada vacina já está disponível. Por enquanto, a intitulada "Qdenga", é aplicada pela rede privada Como explica o pediatra Eduardo Jorge, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde.



“Esta nova vacina. Independente de você já ter tido dengue ou não. Ela pode ter usada e ela tem uma eficácia muito melhor uma eficácia todo de 87%, O que é muito importante,” destacou o especialista

O pediatra comemora a chegada da vacina.

"Então esse motivo é um bicho complicado, veja que há muitos anos que se faz campanhas específicas de Orientação da comunidade dentro da água espalhadas e etc mas é difícil eliminar o aedes aegypti tem várias Tecnologias para que seja feito de forma. E por isso que a gente comemora tanto a chegada de uma vacina que prevenirá e previne das formas graves da doença”, enfatizou.

