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TEATRO Comédia musical sobre Lampião e Maria Bonita estreia no Santa Isabel Espetáculo dirigido por Suzana Costa e Marcelo Maracá une humor, romance e música para toda a família

A comédia musical "Lampião e Maria Bonita no Reino Divino" estreia no próximo domingo (14), às 17h, no Teatro de Santa Isabel, no Recife. Com texto de Annamaria Dias e direção de Suzana Costa e Marcelo Maracá, o espetáculo apresenta uma divertida história voltada para toda a família. Na trama, Lampião e Maria Bonita chegam a um Reino Divino após a morte e decidem retornar à Terra para ajudar os sobrinhos Silvinha e Julinho a viver uma grande história de amor. Entre passagens pelo céu, inferno e mundo dos vivos, a montagem reúne humor, música e romance.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Suzana Costa e Marcelo Maracá, diretores do espetáculo. Suzana destaca a magia e a grandiosidade do teatro musical.



O teatro é a única arte que reúne tudo [...] artes plásticas, música, dança, interpretação, figurino. O teatro é perfeito. Então o musical atrai até aquelas pessoas que não gostam muito de teatro”, afirma Suzana Costa.

Sobre o talento e a dedicação do elenco jovem



A gente vê o brilho no olho deles, a gente vê que quando eles falam Santa Isabel, eles não querem perder um ensaio, querem estar ali. Então isso é muito bom, é muito gostoso”, afirma Marcelo Maracá.

Marcelo Maracá e Suzana Costa, dirigem o espetáculo musical "Lampião e Maria Bonita no Reino Divino" - Foto: Emerson Menezes

A direção musical é assinada por Tomaz Carvalho, e o elenco integra a Cia de Teatro Novos Talentos. Antes da estreia na capital, o espetáculo terá pré-estreia em Garanhuns, no Teatro Reinaldo de Oliveira, do Sesc, no dia 11 de junho.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

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