Como a medicina ortomolecular pode ajudar na prevenção do câncer

Mesmo com todos os avanços da Medicina, em tratamentos e medicamentos, além de melhores índices de remissão, o câncer ainda é uma doença que assusta. Mas, com a orientação da Medicina Ortomolecular, que objetiva deixar suas moléculas ajustadas (ortho) e em bom funcionamento, é possível alcançar mais qualidade de vida, bem-estar, e assim prevenir a doença. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou com a médica clínica com formação ortomolecular, Diana Campos, nesta segunda-feira (16), no Canal Saúde.

A ortomolecular, Diana Campos explicou que mesmo quem já teve casos de câncer na família pode se cuidar para inibir a doença.

“É muito importante no câncer você fazer prevenção e as estatísticas mostram justamente. Isso é o tipo da doença que ao contrário do que o leigo pensa e se preocupa muito com a genética. Ah, minha irmã teve câncer, minha filha, minha avó, eu vou ter câncer tem que saber que tem várias coisas que ela pode fazer no seu dia a dia para inibir esse câncer de se externar,” ressaltou.

Já sobre o tratamento, a especialista falou que a escolha depende de inúmeros fatores.

"Se eu faço o tratamento ortomolecular dentro da equipe de colegas de oncologistas, eu tenho que saber que tipo de droga o paciente tá usando, qual o efeito colateral que aquela droga vai dar e onde que eu posso interferir usando todo o meu conhecimento bioquímico de vitamina minerais e aminoácidos”, disse.

Diana Campos alertou sobre os hábitos que mais causam câncer.

"O uso excessivo do açúcar, do pão, açúcar das frutas de alto índice glicêmico, o sedentarismo, ou seja, nós temos que andar mais, nos exercitarmos mais, usar a academia da cidade e trocar o elevador pela escada. Outra coisa também que é agravante é o tempo de tela das crianças, que já totalmente viciadas, e os adultos que trocam o dia pela noite”., explicou.

