Como chegar à terceira idade com saúde e bem-estar?

A idade chega para todos, sem distinção, e o que se pode fazer é trilhar esse caminho da melhor maneira. Hoje em dia, temos mais acesso a informações, sabemos as formas de conquistar anos de vida mais saudáveis, com qualidade e bem-estar. Prevenção é uma palavra importante nesse contexto. Através de exames, conhecer seu corpo, é possível agir preventivamente para que se chegue à terceira idade com saúde e disposição. Para falar sobre o assunto, a âncora da Rádio Folha FM 96,7, Patrícia Breda conversou com a médica Diana Campo, clínica geral com formação ortomolecular, no Canal Saúde desta quarta (28).

Foto: divulgação. Diana Campos



Durante a entrevista, a médica Diana Campos disse que segundo a nova Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial de Saúde (OMS), a velhice foi considerada doença.



“A partir de janeiro do ano passado, teve um novo “CID” que nele a velhice foi considerada uma doença. Isso deu um nó na cabeça de muitos médicos. Apesar do envelhecimento ser uma coisa natural e para mim não deveria ser doença,” afirmou.

Segundo a especialista, essa nova CID teve um propósito.



“A velhice foi considerada doença para que se tenha mais verba para estudos que mapeiam os processos que nos levam a envelhecer”, explicou a médica.

A médica Diana Campos também deu dicas do que fazer para que se tenha uma longevidade saudável.



“Primeiro veja se sua alimentação tem o menor índice de insênicos possível. O que que isso? Carboidratos, açúcar. Não é só o açúcar do açucareiro, não é usar adoçante. É evitar tubérculos, frutas de altos índices glicêmicos, excluindo alimentos industrializados, alimentos com agrotóxicos e se alimentar com diversidades de frutas", finalizou.

