CANAL SAÚDE Como comer certo e garantir um bom visual no fim do ano A OMS recomenda duas porções de legumes e verduras e frutas por dia, em torno de 150g cada porção

Final de ano vem chegando. Algumas promessas foram cumpridas, outras ficaram pelo caminho, mas ainda dá tempo de ficar com um bom visual para o Verão e festas de final de ano. Tudo passa pela alimentação saudável combinada com atividade física, que deve ter uma periodicidade média de 5 vezes por semana. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou com nutrólogo, Diego Pascaretta, nesta segunda-feira (04), no Canal Saúde.

Nutrólogo Diego Pascaretta. Foto: Divulgação

O médico nutrólogo, Diego Pascaretta, explicou alguns cuidados com alimentação

“A alimentação do brasileiro já foi dita como uma das mais ricas do mundo, em questão de nutrientes e biodisponibilidade, é uma pena estarmos perdendo essa característica com o passar dos anos, o arroz, feijão, são excelentes fontes de proteínas e carboidratos. O arroz está incluso na maioria das dietas que trabalhamos no dia-a-dia. A OMS recomenda, por exemplo, duas porções de legumes e verduras e frutas por dia, em torno de 150g cada porção. Comer boas quantidades de proteína como: ovos, frango, peixe e não abusar demais de carne vermelha também são recomendações”, disse

Diego Pascaretta, explicou alguns cuidados com alimentação para pacientes diabéticos.

“Cuidado com o excesso de açúcar neste final de ano, principalmente para os pacientes diabéticos, que pode gerar um mal estar, o mal estar pode gerar o uso a mais de uma dose de insulina que pode fazer mal. Por isso é importante sempre estar em contato com seu médico, para não usar o medicamento de forma desnecessária. E a alimentação sempre será o principal, não adianta tratar um diabético que não consegue se alimentar bem, sempre vai ficar nos paliativos"

Quer ficar por dentro do assunto? Acessa o Player abaixo e ouça a entrevista completa!

