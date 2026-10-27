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Canal Saúde Como comportamentos parentais impactam a saúde mental de crianças e adolescentes A psicóloga Adriana Moraes explica como a superproteção, a falta de limites e a invalidação das emoções podem afetar o desenvolvimento emocional dos filhos

O ambiente familiar exerce um papel fundamental na formação emocional de crianças e adolescentes. Além das influências da escola e das redes sociais, a maneira como pais e responsáveis educam, acolhem e estabelecem limites pode contribuir para o desenvolvimento emocional e para a saúde mental dos jovens.

Comportamentos como a superproteção, a ausência de regras claras, a desvalorização dos sentimentos e a transferência das frustrações dos adultos para os filhos podem prejudicar o desenvolvimento da autonomia, da resiliência e da capacidade de lidar com desafios.

Nesta segunda-feira (26), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversa, no Canal Saúde, com a psicóloga clínica e especialista em desenvolvimento infantil e juvenil Adriana Moraes sobre como os comportamentos parentais influenciam a saúde mental de crianças e adolescentes.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Durante a entrevista, Adriana Moraes alertou para os prejuízos de desvalorizar as emoções dos filhos.

“Quando os pais dizem ‘engula seu choro’, ou ‘deixa de mimimi’, ou ‘para de ser estressadinha’, isso é uma forma de impedir a regulação emocional dos próprios filhos, uma vez que na literatura a forma mais aprimorada de gerenciamento emocional é o próprio reconhecimento e a aceitação, o acolhimento...”, explicou a especialista.

A psicóloga destacou a importância de estabelecer limites durante a criação dos filhos.

“Eu sempre digo, imagina a gente entrar numa estrada e essa estrada ela não tem nenhuma sinalização, não é? Para onde você vai, de que lado eu entro, por qual caminho?... Então são os pais que precisam oferecer isso aos filhos... E às vezes acontece dos pais que não impõem limites, os filhos fazerem isso... fazendo uma inversão de papéis”, afirmou.

Adriana Moraes também defendeu o respeito às escolhas profissionais dos jovens.

“...não orientamos os pais a quererem definir o futuro dos filhos conforme eles acham que deveria ser. É muito fruto de um diálogo, é muito fruto daquilo que foi construído, mas principalmente de também poder ouvir o próprio interesse, a própria intenção daquele jovem...”, ressaltou.

A especialista relacionou as punições excessivas na infância e na adolescência ao medo de falhar na vida adulta.

“...Eu tenho conhecimento aqui de pessoas que temem muito falhar, por essa razão temem o mercado de trabalho. E quando a gente vai ver de onde vem essa crença, veio ali do medo de falhar, porque era muita punição quando havia falhas na infância e na adolescência... Ao invés de julgar, de reprimir... nós precisamos moldar um novo comportamento”, alertou.

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