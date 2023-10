Como cuidar da alimentação para ficar em forma nesse tempo de calor

A- A+

O sol já começa a reinar e a procura pela vida fitness está em alta. Cada vez mais vemos as pessoas procurando se exercitar seja nos parques, academia, crossfit, ciclismo ou outros esportes. Mas, muitas pessoas erram no básico: a alimentação. Durante o verão, é comum sentirmos fadiga, dores de cabeça e perda de apetite. Isso ocorre pela perda de nutrientes e sais minerais através do suor. A melhor forma de evitar esses sintomas é ingerir bastante líquido e ter uma alimentação adequada. Para te ajudar a curtir a época mais quente do ano, com hábitos alimentares mais saudáveis, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou com o nutricionista Nilton Soares, nesta segunda-feira (9), no Canal Saúde.

Foto: divulgação

O nutricionista Nilton Soares, destacou que não adianta treinar, realizar atividades físicas e não ter uma boa alimentação.



“Muitas pessoas treinam, praticam atividade física, ciclismo, musculação e erram na alimentação. Por esse motivo você ver muitas pessoas que passam anos praticando atividade física e não consegue nenhuma mudança corporal”, explicou



Para o especialista, não há diferença entre o que crianças, adultos e idosos podem comer, mas sim a quantidade.



“Uma criança vai ingerir menos caloria que um jovem adulto, que tem um metabolismo mais acelerado, e , comparado a um idoso que tem um metabolismo menos acelerado. Mas a base da alimentação é igual: carboidrato, proteína e gordura”, explicou.



Quer ouvir o podcast completo? Acesse o player abaixo.

