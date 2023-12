Como cuidar da coluna na viagem de férias

A- A+

Os meses de dezembro e janeiro são sempre os mais procurados para descanso e viagens, porém, manter alguns cuidados com a coluna são muito importantes para evitar dores e desconfortos no trajeto do destino desejado. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7 conversou no Canal Saúde desta quarta-feira (06) com o Médico ortopedista, traumatologista, cirurgião de coluna e membro do Grupo de Ortopedia e Trauma (GOT) Recife, Rodrigo Medeiros.

Médico Ortopedista Rodrigo Medeiros. Foto: Divulgação

“Durante uma viagem, o que acaba acontecendo, é que a pessoa fica muito tempo na mesma posição e qualquer postura do corpo, por muito tempo, ela estica demais a estrutura do tecido, que tem uma propriedade chamada de visco elástico, que é a capacidade dela se adaptar e ir esticando sem romper, da mesma forma que tem a capacidade de se comprimir cada vez mais. Então o tecido quando ele é submetido a excesso de estiramento ou compressão por tempo prolongado, acaba por gerar nas células um estresse celular e leva a uma inflamação...."

O médico ortopedista Rodrigo Medeiros, dá algumas dicas para viajar sem dores na coluna

“Então é importante, sim, a pessoa se preocupar com a postura durante a viagem, se for avião se levantar várias vezes durante o voo, se for viagem de carro, parar no posto de gasolina a cada uma hora, uma hora e meia e se levantar dois ou três minutinhos para se alongar um pouco. A postura, quando se está sentado, é importante para não ficar escorregando na cadeira", disse

Quer ficar por dentro do assunto? Acessa o Player abaixo e ouça a entrevista completa!

Veja também

AUDIÊNCIA PÚBLICA Sudene articula ações para o enoturismo no Vale do São Francisco