Como cuidar da saúde bucal das crianças

Cuidar da saúde começa com o hábito e, quando iniciado na infância, fica mais fácil incorporá-lo à rotina. Com a saúde bucal também funciona assim. Quando ensinadas desde pequenas, as crianças vão levar os ensinamentos para a vida adulta. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (16), com a odontóloga Leila Coimbra.



A odontóloga falou sobre a diferença entre a pasta de dente para adultos e crianças.

Além da questão do tipo de escova apropriada, no caso, uma escova infantil, tem que ter muito cuidado com o tipo de pasta de dente que é utilizada. Existem pastas de dente específicas para crianças, principalmente quando estão na primeira dentição, para evitar que essa criança faça uma ingestão inapropriada de flúor: a pasta de dente infantil tem menos quantidade de flúor, então, isso precisa ser respeitado, já que a criança tem uma tendência de engolir a pasta”, orientou.

Leila Coimbra também falou que há como driblar a falta de vontade de crianças em relação ao fio dental.

Hoje existem técnicas e aparatos que podem ser utilizados que são apropriados para crianças que estimulam e ensinam a importância do fio dental para pacientes infantis”, explicou.

