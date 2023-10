Como cuidar das dores de forma natural com a Quiropraxia Japonesa

A- A+

Essa técnica originária do Japão, entre os séculos XV e XVI, foi criada por guerreiros samurais, devido à necessidade de tratar distúrbios ósseos e musculares, que eram muito comuns durante as batalhas por eles enfrentadas. A quiropraxia New Sei Tai, de origem japonesa, é um tratamento que proporciona o reequilíbrio do sistema musculoesquelético. A palavra “sei” significa organizar e “tai” significa corpo. O conjunto de técnicas do seitai foi elaborado para ativar a capacidade de autorregulação do corpo, renovar sua própria força e organizar todas as suas estruturas musculoesqueléticas, para que ele seja capaz de funcionar em toda sua plenitude. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou com João Caupani terapeuta e professor de Yoga.

Foto: divulgação

Durante a entrevista, o terapeuta explicou que essa terapia é milenar e 100% natural.

“Essa terapia que é milenar e 100% natural traz um alívio da dor de forma imediata. Na sessão, realizamos um trabalho de alinhamento, porém sempre focado na dor. Se a dor está no braço, vamos trabalhar no braço”, disse.

O especialista também alertou sobre as contraindicações.

“Nós normalmente nos preocupamos se a pessoa fez algum tipo de cirurgia recente, tiver placas ( algo externo colocado no corpo), então, nesses pontos não podemos realizar o trabalho, pois o New Sei tai faz um trabalho tão perfeito no corpo que pode passar do limite no lugar que for mexido, a exemplo de um parafuso, em certas batidas pode acabar deslocando”, alertou.

A entrevista segue com informações importantes sobre terapias naturais e você a acessa através do player abaixo.

Veja também

CANAL SAÚDE A importância de vacinação das crianças para adultos saudáveis