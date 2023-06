Como cuidar dos dentes nesse período junino?

A- A+

É hora de dançar forró e saborear todas as delícias típicas das festas juninas, como bolos, canjicas, pamonhas, pé de moleque e maçãs do amor. Mas é importante lembrar que essas iguarias podem representar riscos para a saúde dos nossos dentes. Além de o consumo exagerado de doces estar relacionado ao surgimento de cáries, já imaginou comer uma cocada e quebrar um dente no meio do feriadão? Para falar sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (21), com a cirurgiã-dentista Ana Paula Silvestre.



A profissional começou a entrevista com orientações acerca do cuidado com os dentes e a boca.



“O cuidado com a saúde bucal deve ser diário. Sempre oriento meus pacientes em relação à escovação para que aconteça pelo menos três vezes por dia; que utilizem uma escova macia ou extra-macia; usem pasta que contenha flúor e façam uso de fio-dental, que muitas pessoas ainda resistem à utilização do fio-dental, mas é muito importante porque há espaços entre um dente e outro em que a escova não chega”, afirmou.

Segundo Ana Paula Silvestre, a escovação da língua também é imprescindível.



“Quando se fala em higienização bucal, também temos que condicionar a higiene da língua, porque, senão, a gente vai escovar apenas dente e os resíduos que ficaram na língua passarão para os dentes e sujarão o que a gente já havia limpado. Então, precisa, de maneira geral, pensar em dente, gengiva e língua”, declarou.



