CANAL SAÚDE Como devemos lidar com a ansiedade? Segundo a OMS, são quase 19 milhões de brasileiros com essa doença que só piorou na pandemia - mas que, felizmente, tem tratamento.

A ansiedade é um transtorno muito prevalente, apresentando-se de forma rotineira na sociedade brasileira durante e após a pandemia. Quando surge alguém com uma crise, é comum nos perguntarmos: Como posso ajudar uma pessoa com ansiedade? Palavras podem ajudar mais do que você imagina. Elas têm forte impacto para quem está ansioso. Geram a sensação de acolhimento. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou no Canal Saúde com a psicóloga Ana Rique.

Psicologa Ana Rique. Foto: divulgação.

Durante a entrevista, a especialista ressaltou que é importante a família, ao perceber a ansiedade em um parente, deve procurar ajuda de um psicólogo.

“Muitas vezes uma pessoa na família, não tem habilidade para lidar com a pessoa, e atrapalha. Muitas vezes impactam quem está próximo e acaba gerando um contexto de rejeição”, ressaltou.



A psicóloga, também explicou técnicas de controlar a ansiedade.

“Não é só respirar tranquilo, é também dar comando mental. Quando a pessoa deseja reduzir a ansiedade e administrar a depressão, tem que ter foco na respiração tranquila e tudo que vinher a mente use a palavra “passa”, pois se a pessoa se planeja ela precisa seguir o fluxo. Não adianta pensar no que vai fazer amanhã”, explicou.

