CANAL SAÚDE Como encarar os sentimentos tristes na passagem de ano Até se tem essa ideia de que as pessoas que têm depressão piorariam no natal, mas cientificamente isso não existe

Fogos, casa cheia, mesa farta e muita alegria. A chegada do ano novo é comemorada com festa e felicidade, mas, muitas pessoas também encaram esse momento com tristeza e frustração e precisam, em alguns casos, de acompanhamento médico. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou no Canal Saúde com o psiquiatra no Hospital das Clínicas, Murilo Brasileiro, preceptor no programa de residência médica em Psiquiatria do Hospital Ulysses Pernambucano.

Foto: Divulgação. Médico psiquiatra Murilo Brasileiro.

O psiquiatra Murilo Brasileiro explica que devemos ser mais tranquilos em relação às nossas metas de ano novo.

“Pessoas que têm alguns transtornos depressivos, que têm alguns quadros mentais que precisam de tratamento, eventualmente podem piorar nessas ocasiões. Analisando em termos de estudos científicos, não existe uma piora, em geral, no quadro de depressão durante esse período de fim de ano. Até temos essa ideia, de que as pessoas que têm depressão pioraram no natal, mas cientificamente isso não existe. A gente escuta muita queixa do paciente que se sente mais triste, se sente mais isolado no natal, e o que a gente pode fazer em relação a isso, é que aquelas pessoas que ficam se sentindo tristes e frustradas por não terem conseguido cumprir suas metas, por exemplo, é bom sempre lembrar que na verdade a gente não faz metas de ano novo, a gente faz sonhos de ano novo. E a vida na realidade é diferente. E às vezes o que a gente conseguiu é o que deu, e tá bom. É normal que seja assim. Quase ninguém consegue cumprir todas aquelas metas de ano novo que tinha”





O médico fala como diferenciar uma doença patológica de apenas a tristeza do cotidiano.

“A gente até tem alguns exames que são feitos para diferenciar se o paciente está ou não com depressão, mas na verdade não é que o exame vai mostrar que ele tem depressão. Existem algumas outras doenças clínicas, como por exemplo o hipotireoidismo ou mesmo deficiência de algumas vitaminas, que podem fazer a pessoa ficar mais triste e parecer que ela está com depressão ou com algumas alterações cerebrais. Fazemos os exames para diagnosticar esses outros quadros. E como é que a gente diferencia o que é normal do que é patológico? É acompanhando a duração do quadro do paciente, já que é normal, todo mundo ter tristezas na vida”.



