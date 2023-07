A- A+

CANAL SAÚDE Como envelhecer com a mente lúcida e saudável O segredo é ter cuidado com a saúde física e com a saúde mental, afirma neuropsicopedagoga

Cada vez mais existe a necessidade de cuidar da saúde física, mental e cerebral, com um estilo de vida saudável, centrado numa alimentação mais natural, além de atividade física, não tabagismo, pouca ingestão de álcool e convívio social saudável. A nossa saúde física se relaciona muito com a saúde do cérebro, principalmente quando vamos envelhecendo. Para falar sobre o assunto, o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (17), com a neuropsicopedagoga, Andréa Negreiros, que começou a entrevista afirmando que “o segredo é ter cuidado com a nossa saúde física e com a nossa saúde mental. Todos nós vamos envelhecer porque faz parte da fisiologia humana, mas a gente precisa envelhecer com longevidade, saúde e mantendo o cérebro saudável”.



Ela também declarou que a melhor opção é sempre começar.

O quanto antes eu entender que eu envelheço todos os dias e que eu preciso estar preparado para isso, já me dá uma luzinha para que eu me cuide e tenha longevidade, o que não quer dizer que se você tem 60-65 anos, o mundo acabou para você. Independente de estar aposentado ou trabalhando, é preciso cuidar de estímulos significativos cognitivamente”, disse, como forma de estimular quem já tem uma idade mais avançada e, mesmo assim, está desenvolvendo interesse por se cuidar melhor.

A neuropsicopedagoga também explicou como prevenir o Mal de Alzheimer.

Quanto antes a gente se cuidar, melhor. Tem que fazer atividades cerebrais com variedade, novidade e grau de desafio crescente. A gente precisa aprender algo novo sempre, mesmo que leia, faça palavra cruzadas ou jogue dominó há muito tempo, porque, nesse caso, não é mais novidade para o cérebro”, orientou.

