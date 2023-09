A- A+

CANAL SAÚDE Como evitar as bolhas e calos nos pés "Há uma série de outros problemas, além de calos, como desvio da parte óssea, formação de joanetes e até originar calosidades no osso", afirma podólogo Rafael Gomes

Quando os pés são afetados, o restante do nosso corpo pode ficar comprometido. Assim, devemos cuidar dos pés, a começar pelos sapatos escolhidos no dia a dia, que devem ser confortáveis, para evitar bolhas, calosidades e calos, algo tão comum de acontecer. Para falar sobre o assunto, o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (1), com o podólogo, Rafael Gomes.



Segundo o profissional, precisa haver cuidado por parte dos podólogos para que não causem lesões ao remover as calosidades dos pacientes.



“Por exemplo, é rotina dos atletas usarem a chuteira, que é apertada. Então, é normal, aquele público dentro daquela rotina, ter calosidades. Eu não posso simplesmente chegar e retirar essa calosidade, expor uma área e deixá-la sensível, porque durante a prática esportiva, que é algo diário, vai lesionar”, afirmou.

Rafael Gomes falou, ainda, que é importante não usar sapatos inadequados para os pés, que apertem demais e não se adaptem à estrutura dos membros inferiores.



“O nosso pé é uma estrutura incrível de distribuição de peso: é o que suporta e faz a dinâmica de distribuição do peso do nosso corpo no dia a dia. No momento em que eu interfiro nisso, por exemplo, usando um salto alto, eu estou jogando uma carga excessiva na região da frente, no antepé. Isso vai gerar uma calosidade maior, porque o corpo precisa se proteger, já que está sendo sobrecarregado naquele ponto. Por causa disso, há uma série de outros problemas, além de calos, como desvio da parte óssea, formação de joanetes e até originar calosidades no osso”, explicou.



A entrevista segue com mais informações importantes sobre como evitar bolhas e calos nos pés, e você a escuta clicando no player abaixo.



