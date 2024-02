A- A+

CANAL SAÚDE Como evitar doenças urológicas no verão A incidência de infecção urinária cresce cerca de 25% nesta época do ano

O calor pode ser um fator desencadeante de doenças urológicas. Um dos problemas mais comuns no verão é a infecção urinária, que afeta em maior parte o público feminino, e também ocorre devido à tendência de uma menor frequência urinária no verão, aliada à umidade e ao uso prolongado de roupas molhadas.

Outro problema que costuma surgir nesta época do ano são as pedras nos rins. Nos períodos mais quentes, há um aumento nas emergências de atendimento a casos de cálculos renais. Na maioria dos casos é possível expelir as pedras naturalmente pela urina. Mas, para evitar esse transtorno, o ideal é investir na hidratação corporal e observar sempre a cor da urina.

Ingerir bastante água, diminuir o uso de sal na alimentação, evitar reter a urina, trocar as roupas molhadas constantemente e urinar após a relação sexual, são algumas dicas para evitar esses problemas urológicos.

Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou no Canal Saúde com o urologista Felipe Dubourcq, do Centro Luis Numeriano.

O especialista explicou porque temos mais predisposição a doenças urológicas no período mais quente



“Quando a gente aquece a temperatura corporal perdemos mais líquido tanto pela transpiração (suor), quanto pela fala, perdemos vapor da água na hora que estamos falando, então acabamos desidratando um pouco o organismo e a gente deixa de ter aquela produção maior de urina, e isso faz com que algumas bactérias da uretra subam para bexiga e podem chegar até o fim do tubo, causando infecções. Então precisamos ter um cuidado maior na hidratação para evitar isso.”



O urologista Felipe Dubourcq também falou da maior incidência de infecção urinária nas mulheres



“As mulheres têm mais disposição a ter infecções urinárias do que os homens porque a uretra feminina é mais curta, a uretra feminina tem em torno de 5 cm, já a masculina tem 22 cm. A uretra é justamente o cano que leva a urina para fora da bexiga, a urina sai por esse cano e faz com que você tenha uma limpeza daquele tubo então é importante a gente ter a consciência e manter uma entrada de líquido maior, para produzirmos mais urina e colocarmos para fora as bactérias”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.



