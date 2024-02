A- A+

CANAL SAÚDE Como fazer a volta às aulas prazeroso para as crianças Depois do período longe da escola a volta às aulas muitas vezes é traumática para as crianças e, também não é nada fácil para os pequeninos iniciarem os estudos

Com a chegada do mês de fevereiro, as férias escolares se encerram e, aos poucos, a rotina dos pais e a das crianças vão voltando ao normal. No entanto, mesmo que este momento pareça um processo natural, preparar os pequenos para o retorno escolar é essencial a fim de que eles se adaptem aos horários, à convivência com novas pessoas e às regras. Depois do período longe da escola a volta às aulas muitas vezes é traumática para as crianças e, também não é nada fácil para os pequeninos iniciarem os estudos.

É essencial que os responsáveis estejam de olho nos seus medos, ansiedades e preocupações, a fim de tornar tudo mais natural para as crianças. Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha, conversou no Canal Saúde com a psicóloga Márcia Karine Monteiro

Psicóloga Márcia Karine Monteiro. Foto: Divulgação

A psicóloga explica um pouco sobre os medos e ansiedades dos pequenos no período de volta às aulas



O que é ansiedade? Ansiedade é aquilo que está por vir, começar o primeiro dia de aula gera uma ansiedade. É um novo universo. Como é que vai ser? Como é que será o comportamento? Quem são os amigos que ainda ficaram na escola? Quem são os amigos que vão entrar na escola? Então tudo que está por vir pode causa da ansiedade. E aí as pessoas entendem que tem aquela emoção que se mistura a esse friozinho na barriga. As crianças tem que entrar nos grupos, porque eles têm como se fossem tribos na escola, então a tribo que cada um vai entrar muitas vezes pode causar ansiedade. E também podem aparecer os medos de todo começo de aula, será que vou ser aceito naquele grupo? O estilo do colega pode parecer sempre mais legal. Então são coisas para se trabalhar.

A especialista dá dicas de pré aulas para os pais e responsáveis

Como primeiro momento da criança na escola, indicamos os pais que se adaptem à escola e a gente sempre dá dicas, de que, se eles escolheram essa escola para o seu filho, eles estão seguros, se observaram tudo, então confiam na escola e nas professoras, então não precisam ficar se despedindo demais, já que confiam na escola e nas professoras. Quando vamos para as crianças mais velhas, já na educação fundamental 1 e 2, eles já são um pouquinho maiores e já se acham empoderados. Acham que estão indo para escola e já são donos de si, eles gostam desse universo, mas também necessitam de muita conversa. Já os meninos do ensino médio quando chegam, já não querem ser levados na escola, já se torna um mico. Então cada um tem uma tribo ali naquele momento e é uma vivência. Isso e a gente precisa conversar muito com a criança. Passar para ele(a) força dizer para ele(a) que vai conseguir, e que vai ser legal ter novos amigos, e que é um novo ano e que a escola e a socialização são importantes para vida”



