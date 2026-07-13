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CANAL SAÚDE Como identificar e lidar com o narcisismo na atualidade? Psicóloga explica como reconhecer os sinais do Transtorno de Personalidade Narcisista e orienta sobre a importância de estabelecer limites

O narcisismo tem se tornado um dos temas mais debatidos quando o assunto é saúde mental. Nas redes sociais, conteúdos sobre relacionamentos abusivos, manipulação emocional e pessoas narcisistas alcançam milhões de visualizações. No entanto, especialistas alertam que é preciso diferenciar comportamentos comuns de vaidade e auto confiança de um transtorno de personalidade.

O Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN) é caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade constante de admiração e dificuldade em demonstrar empatia. Embora o termo seja amplamente utilizado no dia a dia, o diagnóstico deve ser feito, exclusivamente, por profissionais.

Nesta segunda-feira (13), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a psicóloga Adriana Morais, que falou sobre o tema e deu dicas de como identificar e lidar com o narcisismo.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Adriana Morais iniciou a entrevista alertando para o uso excessivo do termo na internet, explicando a diferença entre ter atitudes autocentradas e possuir um transtorno psiquiátrico diagnosticável.

"Nem tudo é narcisismo. Hoje, as redes sociais estão tão contaminadas por esse discurso que qualquer comportamento um pouco mais autocentrado acaba sendo rotulado como narcisista. No entanto, é importante diferenciar um comportamento com traços narcisistas de um transtorno de personalidade, quando a pessoa desenvolve um quadro psiquiátrico, caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade." Adriana Morais, psicóloga

Desmistificando a ideia de que essas pessoas são inabaláveis, a especialista revelou que a postura prepotente funciona como um escudo de defesa para esconder profundos sentimentos de inferioridade e vulnerabilidade.

"Essa arrogância e esse comportamento prepotente são, na verdade, bastante questionáveis. Na maioria das vezes, essas pessoas não são tão seguras quanto aparentam. Pelo contrário: elas se sentem inferiorizadas e diminuídas. Por isso, investem nesse tipo de postura como uma forma de defesa. É um mecanismo de compensação, usado para encobrir o sentimento de inferioridade que carregam."

A psicóloga detalhou o grave impacto emocional sofrido por quem convive com um narcisista.

"Quando a pessoa narcisista concentra tudo em si e deixa de reconhecer ou validar quem está ao seu redor, isso acaba tendo consequências. Com o tempo, as pessoas que convivem com ela podem se sentir diminuídas, desmotivadas e até incapazes. É como se quem convive com uma pessoa narcisista passasse a desenvolver um constante sentimento de incompetência, influenciado pela forma como ela costuma avaliar e tratar os outros."

Por fim, Adriana Morais explicou que a melhor forma de lidar com essas pessoas no dia a dia não é ceder às manipulações.

"O que a pessoa narcisista realmente precisa, no dia a dia, é de limites. Em muitas situações, é importante deixar claro que você não concorda com o que ela está dizendo, que aquilo diz respeito à percepção dela, e não a quem você é. Também é necessário afirmar que você não precisa aceitar esse tipo de comportamento nem reconhecer como verdade o que ela diz sobre você."

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