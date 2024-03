Como identificar e tratar a tendinite

A- A+

Movimentos repetitivos e até corridas podem provocar tendinite. Típica em pessoas que realizam movimentos repetitivos, a tendinite é uma inflamação de um ou mais tendões de estruturas fibrosas que conectam os músculos. A inflamação, por sua vez, pode gerar dor, rigidez, inchaço e dificultar os movimentos.

Algumas características específicas ajudam a identificar o problema como dor intensa na região afetada, principalmente ao realizar movimentos específicos, rigidez matinal ou após longos períodos de inatividade, inchaço e sensibilidade ao toque, crepitação (sensação de estalo) ao movimentar a articulação e diminuição da força muscular são sintomas da tendinite.

Fica o alerta para movimentos repetitivos, especialmente sem alongamentos, que podem sobrecarregar os tendões. Digitar por longos períodos, praticar esportes com movimentos repetitivos como tênis e corrida e fazer trabalhos manuais também repetitivos, podem provocar a doença.

Para tratar a tendinite há várias possibilidades, inclusive, cirurgia, quando não há resultados com outras recomendações. Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, conversou no Canal Saúde com o ortopedista e traumatologista Ítalo Ferraz, especialista em cirurgia da mão do GOT Recife.

Médico Ortopedista Italo Ferraz. Foto: Divulgação



O especialista deu mais detalhes sobre a doença



“A tendinite ela pode atingir todas as faixas etárias, e depende muito das causas específicas, no caso dos movimentos repetitivos é mais comum na faixa etária mais produtiva (entre 20 e 45 anos), mas também pode atender atingir pessoas idosas quando a causa não é relacionada a trabalho e sim a alguma doença de base como por exemplo doenças reumáticas, ou a própria diabetes que pode também causar inflamação e dificuldade de deslizamento dos tendões.”



O médico ortopedista explica como pode ser diagnosticada e as principais diferenças de tendinite e dores musculares



“Ela pode ser diagnosticada por uma dor localizada na topografia de um tendão, ou seja, naquela região onde a gente sabe que existe um tendão, geralmente tem aumento de volume, tem o inchaço e pode ter hiperemia que é vermelhidão na área e dor forte além de palpitação quando a gente toca nessa região do tendão e principalmente quando a gente movimenta a área afetada. E o que seria dor muscular e dor provocadas por uso excessivo do tendão? Em si seria a inflamação específica de um tendão específico, isso seria a tendinite. Precisaríamos dessa localização de um tendão inflamado em um determinado ponto, com esses sintomas localizados para ser classificado como tendinite.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo!



