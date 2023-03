Como identificar e tratar o autismo

A- A+

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda hoje gera muitas dúvidas na população sobre causas, diagnóstico e tratamento. Ele atinge cerca de 70 milhões de pessoas pelo mundo, sendo dois milhões somente no Brasil. Neste domingo, 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (31), com a fonoaudióloga, Alessandra Sales.



A profissional iniciou a entrevista dando orientações de como se reconhecer um bebê que possui o Transtorno do Espectro Autista.



Muitas vezes, um bebê com autismo não mantém muito o contato ocular. Quando brincamos com um bebê, desde muito cedo, ele presta atenção ao nosso rosto; você brinca com a boca e ele tenta imitar. O bebê com autismo pode apresentar isso. Ele pode se incomodar muito no colo de outras pessoas. À medida que ele vai se desenvolvendo, a gente começa a perceber alguns comportamentos repetitivos, como balançar as mãozinhas, agitar a cabeça; isso, chamamos de estereotipias: são comportamentos repetitivos sem uma função”, explicou.

Alessandra Sales afirmou, ainda, que a fonoaudiologia para o autismo é uma área fundamental.



Eles sempre vão precisar de estimulações, independente do nível em que se encontrem. Podem apresentar um atraso na comunicação, desde aquele indivíduo que não fala nada, que nem emite sons, até aquele que consegue falar frases, mas tem dificuldade de manter um diálogo, em ter uma iniciativa na comunicação”, afirmou.



Para encerrar, a fonoaudióloga detalhou ações para lembrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.



Neste sábado, 1 º de abril teremos profissionais fazendo brincadeiras; esclarecendo dúvidas sobre autismo; no Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul, e também na orla de Olinda, nas imediações do Shopping Patteo. As ações acontecem das 8h da manhã ao meio dia. Já no domingo (2), temos uma programação bem cedo: uma corrida com nossos pacientes, indivíduos com autismo, na Autismo Run, que vai das 7h às 10h da manhã. À tarde, a gente tem programação das 14h às 16h no Shopping Guararapes, em Jaboatão, também divulgando informações sobre autismo, tirando dúvidas. Outro grupo, no domingo, vai estar a partir das 15h na Livraria Jaqueira do Marco Zero, com brincadeiras e conscientização. Às 16h tem um show de um mágico para as crianças. Vai ser bem legal. Às 17 horas, vamos fazer uma caminhada até o centro do Marco Zero, onde vai ter uma apresentação linda dos nossos pacientes. O tema deste ano é: Mais Informação, Menos Preconceito”, concluiu.



Você escuta a entrevista na íntegra acessando o link do podcast, abaixo, ou na sua plataforma de áudio preferida.



