Como identificar insuficiência cardíaca

A- A+

A Insuficiência Cardíaca se caracteriza por diminuir a capacidade de “bombeamento” do coração, dificultando a chegada de oxigênio aos órgãos e tecidos que são transportados através do sangue. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com a cirurgiã cardiovascular Manuella Muniz, nesta quinta-feira (27), no Canal Saúde.

cirurgiã Manuella Muniz. Foto: divulgação cirurgiã Manuella Muniz. Foto: divulgação

Durante a entrevista, a cirurgiã Manuella Muniz explicou que a Insuficiência Cardíaca pode acontecer em qualquer idade, inclusive desde o nascimento.

“O bebe recém nascido já pode nascer com alguma cardiopatia congênita. A Insuficiência Cardíaca é a dificuldade que o coração tem de bombear o sangue para o restante dos órgãos. Lembrando que o coração é um músculo e tudo que venha atrapalhar. A gente pode ter a insuficiência cardíaca, desde o nascimento, entretanto, a partir dos 50 anos tem o aumento pelo fato do acúmulo das agressões ( ao coração) de uma vida inteira,” ressaltou.



Já sobre o tratamento, a especialista explicou que é feito baseado na causa da Insuficiência Cardíaca.



“Se um paciente que teve um infarto e a gente comprova a causa do déficit é por conta do infarto colocamos a fonte de safena. Se o paciente tem doença de válvula, o tratamento será a plástica ou a troca da válvula, ambas, através de cirurgia. Quando o quadro é avançado seguimos o paciente para a fila de transplante”, disse.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



Veja também

CONEXÃO CAFÉ Pernambuco Café Show Festival imersivo que reunirá os amantes do café