Como manter as unhas saudáveis e evitar doenças?

A- A+

É muito importante manter o cuidado regular com as unhas, elas nos ajudam a cumprir tarefas e melhoram a aparência das nossas mãos e pés aumentando a nossa autoestima. Práticas do dia a dia devem ser reforçadas, nos cuidados com as unhas. Vale destacar que elas devem estar sempre bem cortadas, limpas e também pintadas, sempre que possível, mesmo que com uma base. As unhas e cutículas também devem ser hidratadas com creme específico para a região.

No salão, o ideal é que você use seu kit pessoal de unhas. Caso não seja possível, informe-se se no estabelecimento tem esterilização através de autoclave.

Ao perceber que há uma inflamação na unha ou mudança de coloração, deve-se procurar um dermatologista para analisá-la, principalmente se o problema for persistente. Pode não se tratar apenas de uma micose, mas doença dermatológica e até mesmo um tumor na unha. Assim, não se deve negligenciar os sinais que as unhas emitem. Quebradiças, coloração diferente, inflamada: busque a orientação de um dermatologista.



Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou no Canal Saúde com a dermatologista Ana Luiza Gadelha, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia - seção PE.

Dermatologista Ana Luíza Gadelha



A especialista alertou para a limpeza correta das unhas

“Nossas unhas são abrigos para bactérias e fungos que podem transmitir doenças graves como infecções, e as pessoas geralmente não limpam as unhas da maneira correta, hoje com essa moda de usar unhas em gel a gente vê muitas principalmente mulheres com unhas bem grandes e precisam usar uma escovinha para limpar as unhas na parte de baixo, e com sabonete, é muito importante. Importante também, não mexer em lesões inflamadas pelo corpo, porque você aumenta a porta de entrada, e pode estar aumentando a chance de pegar uma infecção, mexer em qualquer área com as unhas e sem elas estarem devidamente higienizada pode causar um problemão porque a gente tem bactérias que vivem no nosso na nossa pele de uma maneira residente e ali você não tem bactérias somente boas, algumas causam doenças.”



A médica dermatologista Ana Luiza Gadelha também falou sobre unhas quebradiças e quedas de unhas

“A unha quebradiça é uma questão complexa porque você pode ter desde problemas de nutrição a problemas de ressecamento das unhas e até podem ser por doenças como a psoríase que é uma doença inflamatória que pode aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive nas unhas..... Geralmente quando a unha cai, é porque houve algum tipo de trauma, seja o trauma mecânico físico ou inflamatório. Então se a unha caiu já é sinal de que tem um problema avançado e caso você tenha um descolamento de unha, que é muito comum nos atletas pelo traumatismo repetido, geralmente por impactos, então a gente recomenda que a pessoa mantenha as unhas mais curtas possíveis e procure um calçado confortável e que tenha uma boa ventilação”



Ficou Interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.



Veja também

MEIO AMBIENTE Coruja-buraqueira bebê é nova moradora do Parque Dois Irmãos