Como manter os pés saudáveis?

Com dores, sobrecarregados, com calosidades ou ainda sem sinais de desgaste? O estado do seu pé pode variar muito de acordo com seus hábitos no dia a dia, desde a juventude até a primeira fase da vida adulta. Para quem não traz problemas congênitos, a saúde dos pés pode ser determinada, em muitos casos, pelos hábitos de vida da pessoa.

Se é sedentário, se usa sapato confortável no dia a dia, se tem joanete se formando, se trabalha o dia inteiro em pé. Hábitos cotidianos são cruciais para a saúde dos pés. Isso tem efeito cumulativo e, quando a idade vai avançando, pode trazer muitas queixas e incômodos aos pés. Os pés são responsáveis por nossa locomoção e independência, sustentam nosso peso e permitem o ir e vir.

Manter uma boa higienização, cuidar de ferimentos, das unhas, optar por sapatos confortáveis, como tênis, com uso associado a meia de algodão são importantes para manter a saúde dos pés. Não se esquecer de verificar com médico ortopedista qualquer dor ou incômodo persistente. E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou com o ortopedista Orlando Frade, especialista em pé e tornozelo que alertou para os cuidados com os pés

Médico ortopedista Orlando Frade. Foto: Divulgação



“Nós geralmente nos preocupamos muito com a saúde dos pés, e ainda mais ao longo dos anos, porque a tendência é perder um pouco do equilíbrio com a idade e com ainda mais com a perda de um pouco de massa muscular, e se o paciente tem deformidade nos pés consequentemente ele vai ser mais propenso a quedas, então é muito importante ter o acompanhamento de um especialista de pés”



O especialista também destacou algumas orientações para termos os pés mais saudáveis

“Tem algumas medidas que a gente sempre orienta os pacientes que já tem uma tendência a problemas no pé, o que já tem uma artrose inicial naquela região, eu sempre oriento os pacientes escolherem bem os seus calçados, os calçados que temos que escolher, eles têm que se adaptar ao nosso pé e não a gente ter que adaptar o pé ao calçado. Oriento muitas mulheres a evitarem calçados com bico triangular, o bico triangular ajuda muito aquela pessoa que tenha disposição para ter um joanete e o joanete pode progredir se você usar o calçado incorreto. Outra forma de prevenir também quando se faz atividades físicas ou laborais que exigem um pouco mais de carga naquele membro a gente conversa com paciente para que faça, por exemplo, ao invés de fazer uma corrida ou atividade que tem um salto, pode-se também fazer uma atividade na água, que já alivia um pouco a pressão naquela região dos pés. Inclusive também não se pode deixar de falar da questão da perda de peso nos pacientes que estão com sobrepeso, isso pode ajudar a retirar a pressão excessiva dos nossos pés.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.

