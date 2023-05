Como o café influencia na moda?

A- A+

A economia circular, sustentabilidade e uso consciente dos materiais são conceitos bastante difundidos e praticados atualmente. E, claro, no mercado de café também estão presentes. A borra de café, resíduo produzido em abundância tanto em cafeterias quanto em residências, tem servido de insumo ou base para vários tipos de produtos. Um bom exemplo são os tecidos que são produzidos à base de borra de café! Com a tecnologia atual, o café traz benefícios importantes para os tecidos como secagem rápida, propriedades anti-bacterianas e durabilidade. Com isso em vista, o barista e apresentador Alan Cavalcanti bate um papo com os irmãos empreendedores João Pedro e João Paulo Barros, da @j3wear, sobre café, moda e economia circular.

Barista Alan Cavalcanti



João Pedro explicou, na entrevista, o lado químico da utilização do café na indústria têxtil.

A borra de café é transformada em aditivos químicos que, combinados com polímeros, é transformado em um fio que, misturado com algodão, produz uma malha”, afirmou.

Ele explicou, também, como a empresa deles se relaciona com a economia circular, que une o desenvolvimento econômico à preservação de recursos naturais, através de novos modelos de negócio e processos de fabricação mais eficientes, que utilizam menos materiais virgens e dão prioridade a insumos duráveis, recicláveis e renováveis.

A economia da moda é um modelo de negócio que polui muito, historicamente e, no decorrer do tempo, a gente quis trazer para nossa marca um percurso sustentável. Nós fomos dando passos num caminho de sustentabilidade: hoje, nossa sacola é de material reciclado; nossa caixa é de material reciclado. Então, é fazer nossa parte para chegar num mundo melhor”, declarou.

O programa Conexão Café acontece toda quinta-feira às 13h e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha 96,7 FM ou pelo canal do Youtube da Folha de Pernambuco e Facebook da Rádio Folha FM 96,7, mas, você pode conferir na íntegra o podcast Conexão Café através da sua plataforma preferida ou clicando no link abaixo.

https://open.spotify.com/episode/5ycUtSqCtokhqnNUSEJDBs

Veja também

CANAL SAÚDE Lombalgia aguda atinge de 65% a 90% dos adultos ao longo da vida