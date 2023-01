Como planejar um bebê para 2023?

A- A+

O sonho de muitas mulheres é se tornarem mães. Com a virada do ano, este pode ser o plano de muitas. Caso a saúde esteja em dia, essa pode ser uma tarefa fácil. Mas, infelizmente, algumas, por doenças, questões genéticas, idade mais avançada, podem encontrar alguns obstáculos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 278 mil casais não conseguem ter filhos no Brasil, isso representa 15% do total. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (13), com a ginecologista Altina Castelo Branco, especialista em fertilização.

Segundo a profissional de saúde, em alguns casos a gravidez não vem de forma tão natural e existem alguns sinais de alerta que evidenciam essa situação.

“Se uma mulher tem ciclos menstruais irregulares, ela provavelmente tem algum problema de ovulação. Então, é uma candidata a ter dificuldade de engravidar, e aí, não deveria postergar tanto; procurar um especialista quando tiver pelo menos 30 anos para ver qual é a dificuldade”, afirmou.

A médica explicou, também, a questão psicológica que interfere no ato de conseguir engravidar.

“É mais raro. O estresse vem surgindo, muitas vezes, quando você vai se frustrando: todo mês esperando a gravidez e ela não chegando”, declarou a ginecologista.

