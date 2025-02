A- A+

VIROSES Como prevenir as viroses em crianças nestes tempos de chuvas Pediatra Eduardo Jorge traz esclarecimentos sobre prevenção e cuidados com as infecções virais

As viroses são mais recorrentes em períodos de chuva e vento frio, pois o calor e a umidade favorecem a proliferação de vírus e bactérias. Quem mais tem vulnerabilidade a essas doenças são as crianças, que ainda estão com a imunidade em formação. Por isso, é importante tomar alguns cuidados com os pequenos, para prevenir infecções nessa época.

Alguns sintomas típicos das viroses são dor de garganta, nariz escorrendo, febre, espirros e tosse. Em casos mais graves, as infecções virais causam desconforto respiratório e baixa oxigenação sanguínea. Um sinal de alerta para que as crianças sejam conduzidas ao hospital é caso haja febre junto a outros sintomas, como falta de apetite ou dificuldade em respirar.

Para trazer mais detalhes sobre o tema, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o pediatra Eduardo Jorge, no Canal Saúde desta sexta-feira (07). O médico deu algumas recomendações essenciais para evitar a contração das viroses.

O pediatra Eduardo Jorge esclareceu, primeiramente, que não é o tempo frio e chuvoso que provoca as infecções virais, mas as condições climáticas contribuem para a disseminação.

“Não é que a chuva transmita infecção, quem transmite doença é uma pessoa contaminada para outra, por vírus e bactéria, que não tem a ver com o inverno em si, com a chuva. Entretanto, algumas condições que acontecem no inverno contribuem muito para a disseminação desses agentes. Eu começaria com o clima. Nós temos um clima frio e seco, isso faz com que as vias aéreas superiores, especialmente o nariz, percam a sua proteção natural.”

Pediatra Eduardo Jorge. Foto: Divulgação

O médico lembrou, ainda, que o Plano Nacional de Imunização (PNI) segue com todas as doenças virais que são preveníveis. Colocar a vacinação em dia é uma forma de evitar que as crianças tenham essas doenças.

“É provável que este ano a campanha da gripe aconteça em março e não em abril, uma boa notícia. É provável que no fim de março, já tenhamos no Plano Nacional de Imunização a vacina para influenza, o vírus da gripe. E quem pode tomar? Teoricamente todas as pessoas, mas no PNI, são contemplados inicialmente as crianças de 6 meses a 5 anos, os idosos acima de 50 anos, os pneumopatas, os cardiopatas, os diabéticos. Então é um grupo de risco que assim que começar a vacina para gripe, precisam procurar uma unidade para se proteger do vírus.”



